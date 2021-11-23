В ЖК «Зеленоград-сити» построили еще один дом. Почти все квартиры там уже распроданы 23.11.2021 ZELENOGRAD.RU

В коммерческом жилом комплексе в 3-м микрорайоне достроили седьмой жилой дом — корпус 341. Это 12-этажное здание на 110 квартир. Свободна только одна. Рядом достраивают еще один дом, в нём уже раскуплены все квартиры.

Застройщик «Ода Премиум Плюс» получил заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), он готовится к вводу в эксплуатацию, сообщает Москомстройинвест. В доме есть подземная парковка. Первый этаж нежилой, это коммерческие помещения.

В официальных сообщениях указывают строительный номер этого корпуса 327, но нём уже есть вывеска с постоянным адресом — корпус 341. Рядом строится корпус 328, который станет корпусом 343.

Всего в «Зеленоград-сити» восемь домов, на этом застройка ЖК завершается. Квартиры в двух новых корпусах отличаются от тех, что в шести построенных домах. Они тоже со свободной планировкой, но решены иначе — здесь большие кухни-гостиные от 11 до 24 квадратных метров с выходом на лоджию. Также можно сделать два санузла.

«Зеленоград-сити» — полностью коммерческий проект, квартиры в нём продаются, а социального жилья нет. В восьми домах 1277 квартир. Прирост жителей 3-го микрорайона после заселения всех домов — около трех тысяч человек.

В следующем году обещают устроить сквозной выезд на Московский проспект из проезда между «Зеленоград-сити» и «Флейтой» (корпусом 360) — он пройдет между корпусами 351 и 352. А также расширить этот проезд на одну полосу, чтобы добавить парковочные места. Сейчас это тупиковая дорога, которую, тем не менее, интенсивно используют.

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Метки:
микрорайон 3, жилищное строительство, жк «зеленоград-сити»
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