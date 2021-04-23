Дома, квартиры, стройка

— Когда достроят и сдадут два новых корпуса 327 и 328?

— Застройщик планирует вводить и передавать квартиры под заселение не позднее 31 марта 2022 года. Но это может произойти и раньше.



— Есть ли еще свободные квартиры в «Зеленоград-сити»?

— В шести уже построенных корпусах все квартиры проданы. В двух строящихся осталось менее шестидесяти квартир.



— Квартиры в строящихся домах чем-то отличаются от тех, что в шести сданных корпусах?

— Да. Эти квартиры тоже со свободной планировкой, без перегородок. Но они решены иначе, в евро-формате. В них большие кухни — от 11 до 24 квадратных метров. Это большая кухня-гостиная с выходом на лоджию. При этом в квартире предусмотрена и полноценная спальня (или спальни). Для молодых семей такая планировка очень привлекательна. Мы выбрали именно такой вариант, когда собрали мнения и пожелания к планировкам квартир от наших покупателей.



Также почти во всех квартирах этих домов (с площадью от 60 квадратных метров) есть возможность сделать два санузла.