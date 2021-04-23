Жилой комплекс «Зеленоград сити» находится в центре Зеленограда в третьем микрорайоне. Это привлекательное место с давно сформированной транспортной и социальной инфраструктурой — дороги, автобусные остановки, школы, детские сады, Культурный центр, парк Победы, Центральная площадь, городской пруд и лесопарк.
Сейчас заселяются шесть многоэтажных жилых домов, еще два строятся. Мы поговорили с руководителями проекта «Зеленоград-сити» и задали главные вопросы — о новых домах, парковках, магазинах и планах.
— Когда достроят и сдадут два новых корпуса 327 и 328?
— Застройщик планирует вводить и передавать квартиры под заселение не позднее 31 марта 2022 года. Но это может произойти и раньше.
— Есть ли еще свободные квартиры в «Зеленоград-сити»?
— В шести уже построенных корпусах все квартиры проданы. В двух строящихся осталось менее шестидесяти квартир.
— Квартиры в строящихся домах чем-то отличаются от тех, что в шести сданных корпусах?
— Да. Эти квартиры тоже со свободной планировкой, без перегородок. Но они решены иначе, в евро-формате. В них большие кухни — от 11 до 24 квадратных метров. Это большая кухня-гостиная с выходом на лоджию. При этом в квартире предусмотрена и полноценная спальня (или спальни). Для молодых семей такая планировка очень привлекательна. Мы выбрали именно такой вариант, когда собрали мнения и пожелания к планировкам квартир от наших покупателей.
Также почти во всех квартирах этих домов (с площадью от 60 квадратных метров) есть возможность сделать два санузла.
— Чем объясняется такой спрос на квартиры в ЖК?
— Целым рядом факторов. Это современный жилой комплекс комфорт-класса с полностью развитой инфраструктурой, расположенный в самом центре города. Это район, в котором действительно хочется жить. Красивые фасады домов. Удобные современные квартиры с нестандартно большими окнами. Здесь, пожалуй, единственные в Зеленограде квартиры с потолками больше трех метров. Просторные холлы подъездов. Подземные парковки.
Это полностью коммерческий проект, здесь нет социального жилья. Для многих покупателей это тоже важно. Всё-таки отношение к полученной от государства и к приобретенной за свои деньги квартире — разное.
— Шесть домов уже полностью заселены?
— Все квартиры в этих домах проданы и переданы владельцам. Пока большая часть жильцов занимается ремонтами.
— Сколько людей будет жить, по вашим подсчетам, в жилом комплексе после заселения всех восьми домов?
— У нас во всех восьми домах 1277 квартир. Можно подсчитать примерное количество жителей, но фактически их будет меньше. Многие покупали сразу две-три квартиры — в частности потому, что не хотели приобретать жилье большой площади за городом, а желали жить в центре города. Есть даже пять выкупленных под объединение квартир. В итоге в жилом комплексе будут жить около тысячи семей. А это примерно три тысячи жителей.
— Есть ли в домах помещения, которые можно использовать для детских колясок или велосипедов?
— Теоретически для таких целей можно использовать технические помещения в подземных паркингах — там, где не проходят коммуникации и не размещается оборудование. Эти помещения переданы на баланс эксплуатирующей организации, а решать, как их использовать, — жильцам, на общем собрании.
— Выполнил ли застройщик все взятые на себя обязательства?
— Да, все обязательства, указанные в договоре с городом и проектной документации, были выполнены и даже перевыполнены. Шесть домов — первой очереди — по договору мы должны были сдать до 31 декабря 2020 года, а фактически передача квартир под заселение началась уже в апреле 2020-го.
Конечно, были замечания, строительные недостатки, попадающие под гарантийные случаи. Например, инцидент с обвалившейся плиткой в холле подъезда. После этого случая застройщик провел комиссионное обследование холлов всех подъездов — пошли по всем домам, буквально простукивали всю плитку. Забракованную при осмотре впоследствии заменили на новую.
— Повлияла ли ситуация с коронавирусом и карантином на ход строительства?
— Конечно, как у всех. И с рабочими были проблемы — кто-то уехал и не может вернуться. И стройка замораживалась на три недели. А это не просто остановка работы — это же последовательный технологический процесс. Три недели смещают сроки на 3-4 месяца. Но мы нашли решения, и сейчас почти догнали плановые сроки, идем в графике.
— На ваших домах интересная меняющаяся подсветка — так было задумано?
— По нормативам, здания определенной высоты должны подсвечиваться для самолетов заградительными огнями. Такие огни установлены на каждом нашем доме, плюс мы сделали оригинальную архитектурную подсветку. В ней больше 500 режимов, управляющая компания может их настраивать и менять. Конечно, это для привлечения внимания, для украшения жилого комплекса.
— На первых нежилых этажах в новых домах работают пункт выдачи товаров «Озон», кофейня-кондитерская, аптека. Что еще может открыться? Какие помещения вы предлагаете в аренду?
— Совсем скоро откроются пекарня и салон красоты с разнообразным спектром услуг: парикмахерских, колористических, косметологии, ногтевого сервиса и прочее. У нас с самого начала, с момента утверждения проекта, была продуманная, учитывающая представление жителей о комфорте концепция размещения магазинов и услуг.
Предлагаются площади от 50 до 350 квадратных метров. Все помещения спроектированы и построены с учетом технических требований и характеристик для ведения успешного бизнеса, имеют отдельный вход, локальные системы вентиляции, витринное остекление, возможность размещения рекламных вывесок.
Сейчас в первую очередь планируется размещение продуктовых магазинов современного формата. Концепция также предполагает открытие небольших магазинов, фермерских и гастрономических лавок, кулинарии, салона цветов и подарков, хозяйственного магазина, пункта бытовых услуг.
Сейчас уже работает детский садик «Cosmo Сад». Рядом с ним предполагается открытие детских кружков, секций, курсов иностранных зыков, а также спортивного клуба для детей и взрослых и школы танцев. В скором будущем здесь также появится семейное кафе с детской игровой зоной. Мы старались учесть все необходимое для создания комфортной среды и максимального удобства как для жителей Зеленограда, так и для успешной работы наших арендаторов.
— Как вы оцениваете ситуацию с уличными парковочными местами в жилом комплексе?
— Её сложно оценить, поскольку жители комплекса и жители соседних домов паркуются хаотично. То есть, на территорию ЖК заезжают и автовладельцы из других домов. Есть определенное количество бесплатных парковочных мест возле домов, но кто-то ставит машины и на дороге возле бордюра вокруг домов.
Например, возле корпуса 360А мы как-то насчитали 65 припаркованных машин. Это много. А у других домов есть свободные места. В целом сейчас процентов на 60 загружены уличные парковки.
— Учитывая, что шесть корпусов еще не полностью заселены, а потом заселятся еще два, и у каждой семьи машина (а то и две), — не сложится ли в итоге критическая ситуация с парковками, как в других коммерческих жилых комплексах?
— Если вы имеете в виду построенные зеленоградские ЖК, то это некорректное сравнение — все-таки у нас разные масштабы, там намного больше домов, людей и машин. К слову, у нас есть жители вообще без автомобилей, они ездят на общественном транспорте. Но большинство, конечно, автовладельцы, поэтому сколько бы ни было парковок — машин все равно будет много.
— А подземные парковки пользуются спросом?
— Они очень востребованы. В шести корпусах осталось менее 30 мест. Стоимость машиноместа — от 975 тысяч рублей. Кстати, сейчас действует спецпредложение: при покупке машиноместа в подземном паркинге — беспроцентная рассрочка до декабря 2022 года при первоначальном взносе от 30% с ежемесячными или ежеквартальными платежами.
— Проезд между «Флейтой» (корпусом 360) и «Зеленоград сити» стал очень проблемным местом, здесь постоянные пробки. Город взял на себя обязательство расширить эту дорогу и построить сквозной выезд на Московский проспект. Мешает машинам и пешеходам и прокладка коммуникаций. Вы как-то взаимодействуете с окружной администрацией по этой проблеме?
— Насколько нам известно, проезд между ЖК и «Флейтой» сейчас на стадии проектирования, а перекладку коммуникаций должны завершить в этом году. Конечно, мы тоже ждем расширения проезда, и сами обеспокоены этой ситуацией. В проезде обещают сделать парковочные места. — или «ёлочкой», или устроят карманы.
— Одни жители не хотят видеть высокий забор вокруг всего комплекса, другие его одобряют — но в любом случае он уже стоит. Какова его дальнейшая судьба?
— Забор был предусмотрен в проекте жилого комплекса как газонное ограждение. Застройщик делал это ограждение исключительно для защиты деревьев и кустарников, а не для того, чтобы «устроить клетку», как кто-то писал. На рынке благоустройства сейчас очень немалые цены. Мы хотели сохранить то, что сделали. Посаженным деревьям еще расти и расти, и если их не ломать, не вытаптывать траву, то они вырастут красивыми. А судьба газонного ограждения руках жителей комплекса — как они решат на общих собраниях, так и будет.
— Со шлагбаумами та же ситуация?
— Да, это тоже решение жителей.
— Вы сталкиваетесь с вандализмом во дворах?
— Очень редко, откровенного хулиганства нет. Наши жители бережно относятся к своим дворам, да и прохожие ничего не ломают. У нас на подъездах стоят камеры, ведется видеонаблюдение — это тоже сдерживающий момент.
— Всё задуманное благоустройство удалось выполнить?
— Всё, что было в проекте, сделали. Возле строящихся корпусов планируем устроить велосипедные дорожки, две детских площадок и одну спортивную.
— В проекте ЖК не было муниципальных школ и детских садов, поскольку они есть в непосредственной близости к комплексу. Но жители между собой обсуждают сложности с зачислением туда детей. Знаете ли вы об этой ситуации?
— Мы общаемся с нашими покупателями на самые разные темы и, честно говоря, пока не слышали о такой проблеме. Тем более, больше 90% из них — жители Зеленограда, продавшие квартиры в других микрорайонах и купившие их здесь, в «Зеленоград-сити». Скорее всего, вопрос связан с регистрацией по месту жительства. Кто-то живет без постоянной регистрации, поэтому и места в ближайшей школе не предоставляют — или там большая очередь. Не слышали о проблеме от тех, кто прописался в жилом комплексе.
К слову, среди наших покупателей немало тех, кто приобрел квартиры в «Зеленоград сити» (чаще всего это однокомнатные) именно из-за близости к школе, где учатся их дети. Они живут в частном загородном доме, а сюда, в новую квартиру, может прийти ребенок после школы, поесть, сделать уроки. Вечером после работы родители приедут, заберут его и поедут в свой дом. Они спокойны за ребенка — школа прямо рядом с домом.
Сайт: zel-city.ru