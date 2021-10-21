Выезд на Московский проспект от «Флейты» в 3-м микрорайоне сделают в 2022 году — раньше сроки были весьма расплывчаты. Сейчас это тупиковая дорога от Центрального проспекта, между «Флейтой» и новыми домами ЖК «Зеленоград сити». Кроме выезда на Московский проспект, дорогу расширят с двух сторон, сделают пешеходные переходы и, возможно, парковки. Сейчас это узкая дорога, где местами две машины разъехаться не могут и едут по тротуарам.