Выезд на Московский проспект от «Флейты» в 3-м микрорайоне сделают в 2022 году — раньше сроки были весьма расплывчаты. Сейчас это тупиковая дорога от Центрального проспекта, между «Флейтой» и новыми домами ЖК «Зеленоград сити». Кроме выезда на Московский проспект, дорогу расширят с двух сторон, сделают пешеходные переходы и, возможно, парковки. Сейчас это узкая дорога, где местами две машины разъехаться не могут и едут по тротуарам.
О сроках работ в эфире радио «Зеленоград сегодня» сказала начальник управления строительства, транспорта и землепользования префектуры Антонина Широкова. Застройщик ЖК «Зеленоград-сити» сдает два последних строящихся дома досрочно — в этом году, хотя по договорам должен в следующем. После этого останется доделать инженерные коммуникации и сделать выезд из 3-го микрорайона на Московский проспект, «чтобы не было узкого горлышка». Выезд будет между корпусами 351 и 352. Это запланировано на следующий год, уточнила Широкова.
Префектура утвердила строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами в позапрошлом году после скандальных публичных слушаний. В прошлом году началось проектирование будущей дороги, по документам эти работы называются «реконструкцией проезда „Г“ на Центральный и Московский проспекты». Со стороны Центрального еще два года назад сделали дополнительный выезд. При этом сломали тротуар, по которому ходили от остановки «Товары для дома» в третий микрорайон. При реконструкции проезда вдоль «Флейты» тротуар обещают восстановить.