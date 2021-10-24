Из-за снега с дождем и температуры около нуля в воскресенье, 24 октября, пешеходный мост в Крюково превратился в каток. Деревянный настил моста в такую погоду становится очень скользким. Очевидно, РЖД не обеспечивает безопасность пешеходов на мосту — несколько человек уже получили травмы.
«Сегодня не шли, а катились по мосту, — пишет наша читательница Ольга. — Точнее, сначала пытались идти, но после двух почти падений поняли, что безопаснее катиться. При мне парень девушку удержал во время падения».
Как будут убирать снег на мосту и лестницах, сейчас точно неизвестно. ОЖД отвечали уклончиво: алгоритм уборки определят при подготовке железнодорожной инфраструктуры к зимнему периоду. А её периодичность — в зависимости от количества осадков. Иней выпадал на мосту ещё в конце сентября, а воскресное похолодание показало, что РЖД не готово к безопасной эксплуатации моста. Иногда его посыпают песком, но очевидно несвоевременно.
Всё, что сделало РЖД — две недели назад на ступенях моста уложили противоскользящие полосы. Однако даже с ними ступени были сколькими, рассказал наша читательница Татьяна.
Навес на мосту ставить не собираются — он не предусмотрен проектом.
Несколько человек уже получили травмы из-за падения на мосту. Один человек сломал позвоночник.
Горячая линия РЖД для жалоб 8-800-775-00-00.