Из-за снега с дождем и температуры около нуля в воскресенье, 24 октября, пешеходный мост в Крюково превратился в каток. Деревянный настил моста в такую погоду становится очень скользким. Очевидно, РЖД не обеспечивает безопасность пешеходов на мосту — несколько человек уже получили травмы.

«Сегодня не шли, а катились по мосту, — пишет наша читательница Ольга. — Точнее, сначала пытались идти, но после двух почти падений поняли, что безопаснее катиться. При мне парень девушку удержал во время падения».