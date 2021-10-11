На ступенях временного пешеходного моста в Крюково появились прорезиненные порожки. Ступени и настил моста деревянные — в дождь и при минусовой температуре на них скользко. Несколько человек уже получили травмы на мосту. Установить противоскользящее покрытие в РЖД обещали ещё в сентября.
При этом порожки появились не на всех ступенях, сообщает корреспондент «Зеленоград.ру». Причина пока неизвестна, возможно, их доделают позже.
Видно также, что настил и ступени обильно посыпают песком.
Правда, непонятно, с какой периодичностью это делают — наши читатели сообщают, что рано утром настил представляет собой «один лёд»
В конце сентября несовершеннолетняя девушка поскользнулась на ступенях и сломала позвоночник. После этого стало известно и о других пострадавших. Многие наши читатели сообщают, что были близки к падению. «Зеленоград.ру» ждет ответа РЖД о принятых мерах.