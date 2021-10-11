На ступенях временного пешеходного моста в Крюково появились прорезиненные порожки. Ступени и настил моста деревянные — в дождь и при минусовой температуре на них скользко. Несколько человек уже получили травмы на мосту. Установить противоскользящее покрытие в РЖД обещали ещё в сентября.