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На скользких ступенях моста в Крюково кое-где появились прорезиненные порожки. До этого здесь травмировалось несколько человек 11.10.2021 ZELENOGRAD.RU

На ступенях временного пешеходного моста в Крюково появились прорезиненные порожки. Ступени и настил моста деревянные — в дождь и при минусовой температуре на них скользко. Несколько человек уже получили травмы на мосту. Установить противоскользящее покрытие в РЖД обещали ещё в сентября.

При этом порожки появились не на всех ступенях, сообщает корреспондент «Зеленоград.ру». Причина пока неизвестна, возможно, их доделают позже.

Видно также, что настил и ступени обильно посыпают песком.

Правда, непонятно, с какой периодичностью это делают — наши читатели сообщают, что рано утром настил представляет собой «один лёд»

В конце сентября несовершеннолетняя девушка поскользнулась на ступенях и сломала позвоночник. После этого стало известно и о других пострадавших. Многие наши читатели сообщают, что были близки к падению. «Зеленоград.ру» ждет ответа РЖД о принятых мерах.

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Метки:
станция крюково, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково, травма
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