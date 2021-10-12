Из-за сброса отходов теперь побелела вода Голеневского ручья в лесу 9 микрорайона. Возможно, отходы сливали прямо в жилом микрорайоне 12.10.2021 ZELENOGRAD.RU

В голубовато-белый цвет окрасился Голеневский ручей в лесопарке 9 микрорайона — фотографию ручья рядом с мостиком прислала в субботу, 9 октября, читательница «Зеленоград.ру» Елена Ш. «Там пьют наши собаки, и дети в воде часто играют, потому опасно», — заметила она. После сообщения о произошедшем в зеленоградское отделение «Мосводостока» там пообещали отправить на место бригаду. Выяснилось, что произошёл такой же залповый сбор отходов в решётку ливневой канализации, как и те, от которых страдают в последние годы другие зеленоградские ручьи и речки.

В тот же день вечером в «Мосводостоке» рассказали, что бригада обследовала ручей и обработала его специальными сорбентами, чтобы очистить воду. Повторную проверку планировалось провести на следующий день.

Вода изменила цвет из-за сброса маслянистой субстанции. По версии «Мосводостока», это были отходы какого-то производства, привезенные и слитые в решетку ливневой канализации. Голеневский ручей начинается в лесу с водосброса, в который также выходит сеть ливневки.

Это не первый подобный залповый сброс «в решетку» в Зеленограде, который считают причиной загрязнения водоемов. Белую или синюю воду уже наблюдали за последние годы и в Голеневском ручье, и в Сходне, и в Болдовом ручье в 11 микрорайоне, и в реке Ржавке, впадающей в Никольский пруд рядом с МЖК. Виновных при этом так и не находят, хотя по ряду случаев «Мосводосток» и обращался в полицию.

При расследовании загрязнения реки Ржавки в ноябре прошлого года, когда вода в ней посинела, «Зеленоград.ру» обращался в префектуру с вопросом о возможности видеонаблюдения за предполагаемыми местами слива отходов на Ленинградском шоссе. Там ответили, что это нецелесообразно.

Теперь слив произошёл предположительно в жилом 9 микрорайоне, где вероятность увидеть нарушителя на камерах видеонаблюдения, гораздо выше, чем на шоссе. «Зеленоград.ру» отправит запросы о принятых мерах в «Мосводосток» и полицию.

Если вы видели что-то подозрительное или что-то знаете о сливах отходов, пишите нам в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru. Конфиденциальность гарантируем.

Если вы увидели окрашенную воду в реке или ручье, можно самостоятельно сообщить об этом:

  • в зеленоградскую диспетчерскую «Мосводостока» — 8-499-733-91-81 с 8 до 20 часов
  • в остальные часы — в центральную московскую диспетчерскую 8-495-751-96-71

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Метки:
экология, микрорайон 9, загрязнение воды, голеневский ручей
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