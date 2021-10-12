Это не первый подобный залповый сброс «в решетку» в Зеленограде, который считают причиной загрязнения водоемов. Белую или синюю воду уже наблюдали за последние годы и в Голеневском ручье, и в Сходне, и в Болдовом ручье в 11 микрорайоне, и в реке Ржавке, впадающей в Никольский пруд рядом с МЖК. Виновных при этом так и не находят, хотя по ряду случаев «Мосводосток» и обращался в полицию.

При расследовании загрязнения реки Ржавки в ноябре прошлого года, когда вода в ней посинела, «Зеленоград.ру» обращался в префектуру с вопросом о возможности видеонаблюдения за предполагаемыми местами слива отходов на Ленинградском шоссе. Там ответили, что это нецелесообразно.

Теперь слив произошёл предположительно в жилом 9 микрорайоне, где вероятность увидеть нарушителя на камерах видеонаблюдения, гораздо выше, чем на шоссе. «Зеленоград.ру» отправит запросы о принятых мерах в «Мосводосток» и полицию.

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