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Сергею Собянину и Андрею Воробьеву могут разрешить избираться более двух сроков подряд. Законопроект об этом внесен в Госдуму 28.09.2021 ZELENOGRAD.RU

В Госдуму внесли законопроект, который снимет запрет быть губернатором больше двух сроков подряд. Также полномочия глав субъектов предлагается продлить с 4 до 5 лет. Если законопроект примут, мэр Сергей Собянин и глава Московской области Андрей Воробьев смогут снова баллотироваться на свои посты. По текущему законодательству их полномочия истекают в 2023 году.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с июня 2022 года, другая часть — с 2023 года. Авторы предложения — депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В пояснительной записке они тезисно пересказали нововведения, но не указали, зачем они нужны.

В новой версии документа ограничения по числу сроков для глав субъектов не прописаны вообще, то есть речь идет не только о третьем, но и — потенциально — о четвертом, пятом и так далее сроках для одного и того же человека.

Зачем это нужно

Источники «Медузы» (внесена в список иностранных агентов) считают, что внесение законопроекта Клишасом и Крашенниковым — это «автоматическое принятие». Клишас — автор и соавтор многих резонансных законопроектов: закон об «обнулении» сроков для Владимира Путина, закон о «суверенном Рунете», наказании за распространение фейков в интернете и неуважение к представителям власти.

По мнению издания, отмена ограничений для губернаторов происходит именно сейчас, потому что в ближайшее время истекают сроки полномочий 22 глав российских регионов, среди которых очень важные фигуры. В их числе Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Политолог Александр Пожалов сказал «Медузе», что законопроект расширяет возможности администрации президента в вопросах кадровых перемещений. Так, Собянину или Воробьеву будет трудно подобрать новый пост, соответствующий их влиянию, считает он.

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Как выбирали Сергея Собянина

В 2010 году Собянин стал мэром по представлению президента Дмитрия Медведева (тогда глав субъектов назначали).

В сентябре 2013, когда прямые выборы глав уже вернули, его избрали на эту должность на досрочных выборах, он получил в первом туре 51% голосов избирателей (второе место тогда занял Алексей Навальный).

В 2018 году Собянина переизбрали на новый срок, он набрал 70% голосов.

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Метки:
выборы, Собянин Сергей Семенович, политика, воробьев андрей
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Обсуждение
A T
Вчера, 15:22
Если законодательство можно менять в интересах высоких чиновников* и сохранения ими постов и влияния фактически потому, что им трудно подобрать посты (шта? вообще-то, решаются вопросы управления субъектами, а не массы золота в золотых парашютах), то со временем можно ожидать и инициатив с пожизненным назначением. По просьбам трудящихся, конечно.
*Не "власть", не "править", а "чиновник" и "управлять" - так было бы правильно в гражданском обществе.
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