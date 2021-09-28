В Госдуму внесли законопроект, который снимет запрет быть губернатором больше двух сроков подряд. Также полномочия глав субъектов предлагается продлить с 4 до 5 лет. Если законопроект примут, мэр Сергей Собянин и глава Московской области Андрей Воробьев смогут снова баллотироваться на свои посты. По текущему законодательству их полномочия истекают в 2023 году.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с июня 2022 года, другая часть — с 2023 года. Авторы предложения — депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В пояснительной записке они тезисно пересказали нововведения, но не указали, зачем они нужны.

В новой версии документа ограничения по числу сроков для глав субъектов не прописаны вообще, то есть речь идет не только о третьем, но и — потенциально — о четвертом, пятом и так далее сроках для одного и того же человека.