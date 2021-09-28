В Госдуму внесли законопроект, который снимет запрет быть губернатором больше двух сроков подряд. Также полномочия глав субъектов предлагается продлить с 4 до 5 лет. Если законопроект примут, мэр Сергей Собянин и глава Московской области Андрей Воробьев смогут снова баллотироваться на свои посты. По текущему законодательству их полномочия истекают в 2023 году.
Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с июня 2022 года, другая часть — с 2023 года. Авторы предложения — депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В пояснительной записке они тезисно пересказали нововведения, но не указали, зачем они нужны.
В новой версии документа ограничения по числу сроков для глав субъектов не прописаны вообще, то есть речь идет не только о третьем, но и — потенциально — о четвертом, пятом и так далее сроках для одного и того же человека.
Источники «Медузы» (внесена в список иностранных агентов) считают, что внесение законопроекта Клишасом и Крашенниковым — это «автоматическое принятие». Клишас — автор и соавтор многих резонансных законопроектов: закон об «обнулении» сроков для Владимира Путина, закон о «суверенном Рунете», наказании за распространение фейков в интернете и неуважение к представителям власти.
По мнению издания, отмена ограничений для губернаторов происходит именно сейчас, потому что в ближайшее время истекают сроки полномочий 22 глав российских регионов, среди которых очень важные фигуры. В их числе Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Политолог Александр Пожалов сказал «Медузе», что законопроект расширяет возможности администрации президента в вопросах кадровых перемещений. Так, Собянину или Воробьеву будет трудно подобрать новый пост, соответствующий их влиянию, считает он.
В 2010 году Собянин стал мэром по представлению президента Дмитрия Медведева (тогда глав субъектов назначали).
В сентябре 2013, когда прямые выборы глав уже вернули, его избрали на эту должность на досрочных выборах, он получил в первом туре 51% голосов избирателей (второе место тогда занял Алексей Навальный).
В 2018 году Собянина переизбрали на новый срок, он набрал 70% голосов.
*Не "власть", не "править", а "чиновник" и "управлять" - так было бы правильно в гражданском обществе.