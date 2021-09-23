Максим Вотяков, УИК №3491 (школа 1150), член комиссии с правом совещательного голоса (ПСГ)

Направление на участок мне выдала партия Яблоко. Наблюдал я все три дня от начала до конца работы комиссии.

Удивило нововведение — компьютер для избирателей на участке. Один мужчина просидел [за ним] час и ругался, что ему выдает ошибку. Я не мог ему помочь — приближаться к компьютеру во время голосования запрещается. Также приходили люди, которые, ссылаясь на требование работодателя голосовать, ругались на неработающее дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Только у одной женщины получилось проголосовать на этом компьютере. Больше ни у кого.

Многие не могли найти их участок для голосования. На моем участке голосовали жители 17 микрорайона, а участок расположен в 16-м. Обычно по району развешивают указатели на избирательные участки, но в этот раз их не было, не было и объявлений на подъезде. Избиратели часто приходили не туда по два-три раза. Кстати, на сайте префектуры информация об избирательных участках недостоверная. В ней весь 17-й голосует на УИК 3209, но по факту этот район голосовал на двух разных участках в других зданиях. У меня есть подозрение, что власти было выгодно снизить явку на 17 и 18 районы, так как Ульянченко здесь пользуется большой популярностью. В итоге на моем участке была самая низкая явка по району Крюково.

При подсчёте голосов мы обнаружили 12 недействительный бюллетеней. В большинстве из них стояла галочка за «Единую Россию», а затем крестики во всех остальных пунктах. Я думаю, люди просто ставят галочку за ЕР и Белых, фотографируют кому надо, а затем портят бюллетень.