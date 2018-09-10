По данным Мосгоризбиркома, поддержка Сергея Собянина в Зеленограде по сравнению с выборами мэра 2013 года оказалась значительно выше, чем в среднем по Москве. По сравнению с прошлыми выборами Собянин получил на 16700 голосов больше — рост на 54 процента. А в районе Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны) он практически удвоил результат. Видимо, такой рост обеспечили участки, расположенные в Московской области, но номинально приписанные к Зеленограду.

В среднем по Москве рост поддержки Собянина составил примерно 31 процент, но в Зеленограде больше — в целом почти 55 процентов.

Если в районах Крюково, Силино и Савелки рост на умеренные 40-44 процента, то в Матушкино — 72%, а в районе Старое Крюково — 98%. При этом в районе Старое Крюково наблюдается резкий рост числа избирателей, внесенных в списки для голосования. По сравнению с прошлыми выборами — на 24 процента (5,2 тысячи человек).

Это произошло из-за того, что к зеленоградским избирательным участком приписали так называемые «дачные» участки, впервые открытые на этих выборах в Московской и соседних областях. К Матушкино добавили пять участков из Клинского района, к Старому Крювоко — 13 участков из Солнечногорского района. Если же убрать влияние «дачных» участков на чисто зеленоградский результат, то рост поддержки Собянина окажется сравним со средними показателями по Москве — рост числа голосов примерно на треть.