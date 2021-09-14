На портале «Добродел» началось голосование по очистке водоемов в Подмосковье в рамках губернаторской программы «100 водоёмов». В нём участвуют 293 подмосковных пруда. В их число вошло Рузинское водохранилище рядом с 23-м микрорайоном, Нижний Назарьевский пруд рядом с Фирсановкой и Золотарёвский пруд в Сходне.
Чтобы проголосовать, нужно авторизироваться на портале через учётную запись на госуслугах. Голосование продлится до 9 октября. Пока все три пруда рядом с Зеленоградом получили по одному голосу. По результатам голосования выберут 78 прудов, которые будут очищать в следующие два года.
О технологии очистки рассказал министра экологии Московской области Андрей Разин:
- сначала при помощи экскаватора ликвидируют все незаконные водовыпуски из пруда или озера
- затем фронтальный погрузчик с мульчером — специальным оборудованием для измельчения — удалит все сухостойные деревья на берегах водоема
- мусор со дна специалисты удалят при помощи специального плавучего экскаватора
- самоходная амфибия Truxor поможет убрать с поверхности воды мусор, ряску, тину и другую нежелательную растительность
- наконец, фронтальный погрузчик с мульчером уберет мусор и сухостой на прилегающей к водоему территории, после чего она будет благоустроена
За последние несколько лет на Рузинском водохранилище произошли три экологические катастрофы. Недавно в него попали сточные воды местной ресурсоснабжающей компании, что вызвало мор рыбы. Возможная причина — изношенная канализация. Систему прокладывали ещё до того, как здесь разросся новый жилой комплекс. Однако почти каждый год тут фиксируют и несанкционированные сбросы различных отходов, в том числе ассенизационных. При этом Солнечногорская администрация в случившемся обвинила жару.
Два года назад погибла вся рыба в Чёрном озере, соединённом с Рузинским водохранилищем одним ручьём. Тогда говорили, что произошла авария на старой канализационной станции, которая перестала справляться с выросшей нагрузкой из-за активной жилой застройки.
Местные жители утверждали, что дело не только в канализационной станции — в водоём постоянно спускали отходы из коровника и котельной, потом кто-то закопал в протоке строительные отходы. А когда на озеро приехала экологическая комиссия, прямо на её глазах и в присутствии местных жителей к пруду подъехала ассенизационная машина и попыталась слить нечистоты. То же самое она проделала на следующий день.
Водоём тогда очистили от рыбьих трупов в основном силами добровольцев. Экологи говорили, что на восстановление экосистемы уйдёт пять-шесть лет. Чем закончилось расследование — неизвестно.
За два года до этого, в 2017-м, тоже произошёл массовый мор рыбы на Рузинском водохранилище. Тогда в экологической катастрофе обвинили некое предприятие Зеленограда, которое отравило водоём сбросами.
В Назаревском пруду этим летом также погибла рыба. Чаша плотины, которой образован водоём, была заполнена белой пенной субстанцией. Рыбьи трупы прибивало потоком к её бортам, а затем смывало вниз по течению.