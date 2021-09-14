Голосование по очистке трех прудов рядом с Зеленоградом началось на портале «Добродел» 14.09.2021 ZELENOGRAD.RU

На портале «Добродел» началось голосование по очистке водоемов в Подмосковье в рамках губернаторской программы «100 водоёмов». В нём участвуют 293 подмосковных пруда. В их число вошло Рузинское водохранилище рядом с 23-м микрорайоном, Нижний Назарьевский пруд рядом с Фирсановкой и Золотарёвский пруд в Сходне.

Чтобы проголосовать, нужно авторизироваться на портале через учётную запись на госуслугах. Голосование продлится до 9 октября. Пока все три пруда рядом с Зеленоградом получили по одному голосу. По результатам голосования выберут 78 прудов, которые будут очищать в следующие два года.

О технологии очистки рассказал министра экологии Московской области Андрей Разин:

  • сначала при помощи экскаватора ликвидируют все незаконные водовыпуски из пруда или озера
  • затем фронтальный погрузчик с мульчером — специальным оборудованием для измельчения — удалит все сухостойные деревья на берегах водоема
  • мусор со дна специалисты удалят при помощи специального плавучего экскаватора
  • самоходная амфибия Truxor поможет убрать с поверхности воды мусор, ряску, тину и другую нежелательную растительность
  • наконец, фронтальный погрузчик с мульчером уберет мусор и сухостой на прилегающей к водоему территории, после чего она будет благоустроена

Читайте также
А когда почистят Школьное озеро?

За последние несколько лет на Рузинском водохранилище произошли три экологические катастрофы. Недавно в него попали сточные воды местной ресурсоснабжающей компании, что вызвало мор рыбы. Возможная причина — изношенная канализация. Систему прокладывали ещё до того, как здесь разросся новый жилой комплекс. Однако почти каждый год тут фиксируют и несанкционированные сбросы различных отходов, в том числе ассенизационных. При этом Солнечногорская администрация в случившемся обвинила жару.

Читайте также
Что убило рыбу в Рузинском водохранилище. Результаты анализов и предварительные итоги расследования

Два года назад погибла вся рыба в Чёрном озере, соединённом с Рузинским водохранилищем одним ручьём. Тогда говорили, что произошла авария на старой канализационной станции, которая перестала справляться с выросшей нагрузкой из-за активной жилой застройки.

Местные жители утверждали, что дело не только в канализационной станции — в водоём постоянно спускали отходы из коровника и котельной, потом кто-то закопал в протоке строительные отходы. А когда на озеро приехала экологическая комиссия, прямо на её глазах и в присутствии местных жителей к пруду подъехала ассенизационная машина и попыталась слить нечистоты. То же самое она проделала на следующий день.

Водоём тогда очистили от рыбьих трупов в основном силами добровольцев. Экологи говорили, что на восстановление экосистемы уйдёт пять-шесть лет. Чем закончилось расследование — неизвестно.

Читайте также
В пруду под Зеленоградом погибла вся рыба

За два года до этого, в 2017-м, тоже произошёл массовый мор рыбы на Рузинском водохранилище. Тогда в экологической катастрофе обвинили некое предприятие Зеленограда, которое отравило водоём сбросами.

В Назаревском пруду этим летом также погибла рыба. Чаша плотины, которой образован водоём, была заполнена белой пенной субстанцией. Рыбьи трупы прибивало потоком к её бортам, а затем смывало вниз по течению.

Читайте также
В Назарьевском пруду на границе с Зеленоградом погибла рыба. Это уже третий случай за последнее время
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, благоустройство, пруды и водоемы, загрязнение воды, рузинское водохранилище, нижний назарьевский пруд
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Только самый сильный оппозиционный кандидат может победить единоросса». Интервью с кандидатом в Госдуму от КПРФ Иваном Ульянченко Истории
Голосование по очистке трех прудов рядом с Зеленоградом началось на портале «Добродел» Новости
На колокольню Покровского храма в Рузино повесили колокола. Смотрите, как их поднимали и слушайте, как они звонят Истории
Лазерное решение эстетических проблем — с 17 по 24 сентября в семейной клинике «Эстеди» Реклама
Нижнекаменский пруд рядом с 17-м микрорайоном — подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Новый год в сентябре отметили на площади Юности — это снимали фильм «Ёлки 8» Истории
«Мы заморочены на эстетике и психологическом комфорте пациентов». Как в зеленоградской стоматологической клинике решают ортодонтические проблемы у детей и взрослых Партнерский материал
Отопление начали включать в Москве и области. Это может занять до пяти дней Новости
Где находится центр Зеленограда? Ответы
Росавиация изменила схемы полётов в Шереметьево после массовых жалоб на шум Новости
Как кандидат от «Единой России» Ирина Белых нагадила в моём лифте Мнения
Бобры поселились в зеленоградском лесопарке — их не видели сорок лет Жизнь
Илья Ульянов: Пора вернуть страну народу! Реклама
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Собянин предложил на порядок поднять штрафы для водителей за нарушение тишины по ночам. Это коснется музыки и шума глушителей, но не решит проблему до конца Истории
Десятки пешеходов перебегают четырехполосную дорогу между 15 и 18 микрорайонами. Фонд «Городские проекты» предложил решить эту проблему Истории
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Человек, который сделал Зеленоград зелёным. История дендролога Эдиссона Дашкова Истории
Компания OnGrid Systems приглашает на работу Python и JavaScript программистов Реклама
«Яндекс» запускает в Москве беспилотное такси Новости
Проекты благоустройства двух дворов в 3 и 9 микрорайонах покажут при помощи очков виртуальной реальности Новости
Медцентр «Норма XXI» разыграет iPhone 12 Pro Max Реклама
Чайхану в 6 микрорайоне снова опечатали за несоблюдение антиковидных мер и антисанитарию Новости
Новый пешеходный тоннель на станции Подсолнечная откроют 11 сентября Новости
Сто лет исполнилось жительнице Зеленограда Анне Крючковой Новости
Тест-драйв бесплатного автобуса КМ в Крюково: измеряем число пассажиров, время ожидания и поездки Истории
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
Почти полмиллиарда долгов должен выплатить «Жилищник» за тепло в зеленоградских квартирах. Суд дал на это два года Истории
Компания «Радиус Автоматика» приглашает на работу специалистов в области продаж и программистов Реклама
Как будут работать школы 17 сентября, когда учёба пересекается с выборами Ответы
Лекция «Добрососедство по японски: Тоторо» — 19 сентября в Культурном центре «Доброволец» Афиша
© 1997–2021 Зеленоград.ру