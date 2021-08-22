Изношенные элементы, которые стали опасными, сняли с детской площадки в парке Победы — недавно об них поранился ребёнок. По правилам, детские площадки должны ежедневно осматривать, чтобы вовремя заметить проблемы — очевидно, здесь этого не сделали.
Конструкция состоит из перекладины-треножника с подвешенными к ней на канатах «блинами», которые снизу тоже крепятся канатами к горизонтальному тросу, натянутому между опорами. На «блин» нужно то ли садиться, то ли вставать, и можно раскачиваться.
У семилетней девочки нога сорвалась с диска, когда она на него забиралась, и ребёнок оцарапался. Сначала не поняли, откуда травма, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что из растрепавшейся оплётки торчат обломки проволоки длиной два-три сантиметра. «Я сразу и не заметила, что это не нитки, а твёрдая проволока, которую даже согнуть нельзя», — рассказала нам читательница «Зеленоград.ру», чтобы предупредить других о существующей опасности.
Через пару дней после этого происшествия конструкцию демонтировали, точнее, сняли тросы и канаты с «блинами». «Треногу» оставили, но опутали сигнальной лентой и повесили на неё таблички «Ремонт».
В префектуре на наше сообщение ответили, что оградительные мероприятия проведены и что связались с подрядной организацией, установившей конструкцию, «для дальнейшей закупки и замены данного оборудования». Вероятно, поставят аналогичные элементы — потрёпанные заменят новыми.
В июне префектура обновила правила о том, как и кто в городе должен следить за безопасностью детских площадок. В частности, необходим «регулярный визуальный» осмотр, его должны проводить ежедневно. Судя по всему, это быстрая проверка на наличие очевидных поломок, которые появились за последние сутки. Очевидно, на этой площадке такой осмотр не проводился.
Правила обновили после нескольких резонансных происшествий с травмированием детей на игровых и спортивных конструкциях. Например, в конце марта двое детей повредили пальцы на уличных тренажёрах, а в мае на детской площадке у Большого городского пруда семилетний ребёнок сломал руку, упав на скрытое под песком крепление. Конструкция, с которой он упал, отчасти напоминает ту, где травмировалась его ровесница в парке Победы.
В прошлом году в парке Победы были неполадки на другой детской площадке — из сломанного батута торчали железный штырь и ржавые пружины, дети продолжали там прыгать.
Если вы заметили поломку на детской площадке, сообщить о проблеме можно по следующим каналам:
- Единый диспетчерский центр по телефону 8-495-593-53-53
- Напрямую в «Жилищник»: контакты есть на их сайте
- В префектуру через специальную форму на сайте
- На портал «Наш город» в теме «Некачественное содержание детской площадки«
- В управы через электронные обращения: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково
- При бездействии местных чиновников можно написать жалобу в прокуратуру и нам, в «Зеленоград.ру»: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакте, фейсбука или на news@zelenograd.ru