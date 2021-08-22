Изношенные элементы, которые стали опасными, сняли с детской площадки в парке Победы — недавно об них поранился ребёнок. По правилам, детские площадки должны ежедневно осматривать, чтобы вовремя заметить проблемы — очевидно, здесь этого не сделали.

Конструкция состоит из перекладины-треножника с подвешенными к ней на канатах «блинами», которые снизу тоже крепятся канатами к горизонтальному тросу, натянутому между опорами. На «блин» нужно то ли садиться, то ли вставать, и можно раскачиваться.