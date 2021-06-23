Как чиновники должны следить за безопасностью детских площадок. Префектура обновила правила 23.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Опасные или сломанные элементы детских площадок регулярно становятся причиной серьёзных травм. Например, в конце марта двое детей повредили пальцы на уличных тренажёрах, а в мае ребенок сломал руку, упав на скрытое под песком крепление. Рассказываем, как официально должны следить за безопасностью детских площадок — по правилам, которые префектура обновила в июне 2021 года.

Как должны следить за площадками

Основная нагрузка по контролю за детскими площадками ложится на плечи «Жилищника». Его сотрудники должны соблюдать графики осмотра площадок и вести специальный журнал с итогами осмотра. Вот как часто нужно проверять площадки:

  • ежедневно: проводить «регулярный визуальный» осмотр. Судя по всему, это быстрая проверка на наличие очевидных поломок, которые появились за последние сутки
  • один раз в квартал: проводить «функциональный» осмотр. Возможно, речь идет о проверке работы всех механизмов, креплений и подвижных деталей на площадках
  • до 25 апреля каждого года — «основной» осмотр. Что означает этот вид проверки, не вполне понятно. Может быть, это полноценный осмотр перед летним периодом

Также прописана обязанность проводить «регулярное обслуживание», но что это такое и о какой регулярности идёт речь, не поясняется.

Если сотрудники «Жилищника» обнаружат при осмотре дефекты, которые могут влиять на безопасность детей, они должны «незамедлительно» их устранять. Если нужно — демонтировать с площадки неисправное оборудование. Для ремонта сломанных элементов площадки у «Жилищника» всегда должны быть необходимые детали.

Кто непосредственно должен проводить эти осмотры и по какому регламенту, неизвестно — в документе префектуры это не оговаривается. По такому регламенту получается, что элемент, крепление которого начало разбалтываться, смогут обнаружить лишь спустя три месяца при функциональном осмотре — визуально это не видно. Да и при визуальном осмотре можно окинуть площадку взглядом, проходя мимо, а можно внимательно осмотреть каждый элемент. Похоже, это остаётся на совести исполнителя до следующего происшествия.

Кроме того, «для обеспечения безопасности» на площадках должны быть информационные таблички с контактами балансодержателя, эксплуатирующей организации и экстренных служб, а также с правилами и возрастными ограничениями.

Сейчас формально такие таблички везде есть, но их содержание не всегда соответствует действительности. Например, после травмирования двух детей в марте этого года и отчета префектуры о наличии на всех площадках правил использования. «Зеленоград.ру» проверил две случайные площадки, чтобы понять, что с табличками на самом деле. Результат оказался печальным: во-первых, таблички были не везде, во-вторых, на некоторых была ложная информация. В-третьих (и это главное), некоторые элементы таких площадок оставались опасными, несмотря на новые таблички.

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Куда обращаться

Если вы заметили поломку на детской площадке, сообщить о проблеме можно по следующим каналам:

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Метки:
детские площадки, жилищник
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