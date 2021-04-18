Ещё мы писали о том, что обязательные таблички с информацией о возрастных ограничениях (все такие тренажеры предназначены для людей от 14 лет) или отсутствуют, или содержат ложную информацию. Ну что же — такая табличка появилась и в ней написано, что минимальный возраст — 14 лет.

Но уже на другой площадке, которую мы тоже проверяли, всё осталось по-старому (только грязь с неё отмыли). Вероятно, проблема была исправлена только в одном месте, а не по всему городу. Сообщите нам, есть ли подобная информация возле уличных тренажеров в вашем дворе.