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После публикации «Зеленоград.ру» о плохих детских и спортивных площадках кое-что стремительно исправили. Молодцы! Но, кажется, это сделали лишь для отчёта перед начальством 18.04.2021 ZELENOGRAD.RU

После публикации «Зеленоград.ру» о плохом контроле за безопасностью и состоянием детских и спортивных площадок, кто-то стремительно исправил некоторые проблемы. Мы специально не указывали адреса площадок, которые взяли для примера, предполагая, что проблема повсеместная. Но по фотографиям их было несложно отыскать и исправить. Вот только непонятно: эти кто-то действительно осознали проблему и решили изменить подход к обслуживанию площадок, или просто прошлись по конкретным замечаниям, чтобы отчитаться перед начальством. Больше похоже, на второй вариант.

В частности, мы показывали старый, проржавевший и разболтанный уличный тренажер — на таких дети регулярно получают травмы. Этот конкретный тренажер сначала обмотали лентой, а потом демонтировали. Однако, непонятно, были ли проверены, закрыты или демонтированы все другие тренажеры такого типа. В том числе те, где дети получали травмы в этом году и раньше.

Также мы не обнаружили, что были внесены изменения в спецификацию закупок новых тренажеров, чтобы исключить появления во дворах опасных моделей, не соответствующих нормам безопасности.

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Ещё мы писали о том, что обязательные таблички с информацией о возрастных ограничениях (все такие тренажеры предназначены для людей от 14 лет) или отсутствуют, или содержат ложную информацию. Ну что же — такая табличка появилась и в ней написано, что минимальный возраст — 14 лет.

Но уже на другой площадке, которую мы тоже проверяли, всё осталось по-старому (только грязь с неё отмыли). Вероятно, проблема была исправлена только в одном месте, а не по всему городу. Сообщите нам, есть ли подобная информация возле уличных тренажеров в вашем дворе.

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И, наконец, вишенка на торте «лишь бы отчитаться». Мы показывали, как на старой и облезлой детской площадке появилась новенькая информационная табличка. Это был пример того, что чиновникам важней обновить таблички. Ведь на их наличие можно сослаться в случае ЧП — чтобы снять с себя ответственность.

На фотографию с этой площадки попали только качели, подвес которых был обмотан растрепанным скотчем, а краска на сиденье стёрлась. И вот, спустя считанные часы после публикации, всё исправлено: цепи подвеса аккуратно закрыты, сиденье покрашено. Вот только все остальные элементы площадки остались нетронутыми. Это показательный пример работы исключительно для отчета — отправить начальнику фотографию.

То есть у конкретного сотрудника, который пришёл на площадку уже даже с краской, кистью и табличкой «окрашено», не возникает мысли самостоятельно и без приказа покрасить сиденья на соседней карусели или других элементах.

Непонятно, как с таким подходом можно в принципе системно и регулярно заниматься контролем состояния и безопасности детских и спортивных площадок. При таком подходе вся работа всегда будет идти от проверки до проверки, от жалобы до жалобы и от ЧП до ЧП. А уж если старую площадку решили заменить, то на неё, похоже, и вовсе перестают обращать внимания — умерла так умерла.

Что с этим можно делать

Редакция «Зеленоград.ру» по-прежнему, просит вас сообщать нам о проблемах в ваших дворах.: ищите всё опасное, сломанное, разболтанное, изношенное, сфотографируйте и отправьте нам с указанием, в каком дворе это снято. Мы будем публиковать подборки неполадок, чтобы с вашей помощью добиться их нормального содержания.

Сообщайте о каждой проблеме в сервис «Наш город» и в префектуру — пока обращений будет мало, общий подход к обслуживанию площадок в ваших дворах останется прежним — лишь бы отчитаться. Пока кто-то снова не получит травму.

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Метки:
спортивные площадки, детские площадки
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 22:31
5 за статью. Надеюсь кто-то ответственный за содержание детских площадок будет наказан, а не просто пожурят. А вообще в Зеленограде любая проблема требует вмешательства жителей, нет такого, что специально выделенный человек будет регулярно делать обход и фиксировать неполадки.
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