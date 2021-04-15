Отдельный вопрос — в безопасности самих тренажеров такого типа. Похоже, некоторые из них не соответствуют современным требованиям по безопасности.

Предусмотрительные и благоразумные депутаты района Савёлки, обсуждая новую спортивную площадку, уже сами интересуются, будут ли на ней тренажеры с движущимися частями. Но городская администрация как ни в чем не бывало продолжает закупать небезопасные тренажеры.