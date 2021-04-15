Вместо поддержания всех детских и спортивных площадок в нормальном состоянии, зеленоградская администрация отчитывается, что поставила на них новые информационные таблички с правилами эксплуатации. После нескольких случаев с серьёзными травмами на площадках с уличными тренажерами, мы проверили две случайные площадки — в каком состоянии они находятся. Ну и заодно — что там с табличками. Результат печальный: во-первых, даже заявления о табличках — неправда. Во-вторых, на некоторых табличках ложная информация. В-третьих (и это главное), некоторые элементы таких площадок опасны, несмотря на новые таблички. Рассказываем, что с этим можно сделать.
Префектура говорит, что таблички стоят на всех площадках. На фото большая площадка с уличными тренажерами во дворе одного из домов. Никаких информационных табличек там нет. Есть одна на весь большой двор, но стоит она в ста метрах — это всё равно, что её нет.
Между тем, стандарт на уличные тренажеры (ГОСТ Р 57538-2017) прямо указывает, что вся информация должна быть на самом тренажере или в непосредственной близости от него, и эта табличка должна быть хорошо заметна.
На другой обследованной площадке с тренажерами информационная табличка есть, но информация на ней не соответствует действительности. Указано, что всё это для детей от 7 лет. Но на сайте производителя для всех этих тренажеров минимальный возраст — 14 лет.
При этом, согласно ГОСТу, стойкая и заметная возрастная маркировка должна быть нанесена на видном и доступном месте на самом тренажере. Здесь этого нет.
Даже наличие идеально расположенных и правдивых табличек не делает тренажеры безопасными. Некоторые движущиеся элементы сильно проржавели, разболтаны, концы труб не заглушены.
Отдельный вопрос — в безопасности самих тренажеров такого типа. Похоже, некоторые из них не соответствуют современным требованиям по безопасности.
Предусмотрительные и благоразумные депутаты района Савёлки, обсуждая новую спортивную площадку, уже сами интересуются, будут ли на ней тренажеры с движущимися частями. Но городская администрация как ни в чем не бывало продолжает закупать небезопасные тренажеры.
В целом ситуация с уличными тренажерами плачевная. Их покупают и ставят бездумно, не ориентируясь на то, что действительно нужно местным жителям в конкретном месте конкретного двора. А поставив, не обеспечивают регулярный и повсеместный осмотр, ремонт и безопасность, надеясь, видимо, в случае ЧП прикрыться информационными табличками.
И дело не только в тренажерах. Посмотрите сами в каком состоянии находятся качели рядом с новенькой табличкой о правилах пользования этими качелями. Понятно, что обновить таблички проще, чем регулярно следить за площадками. Зато, если что случится, взятки гладки — таблички ведь повесили.
Мы взяли для обзора две случайные площадки. Но, вероятно, похожие проблемы встречаются повсеместно. Городская администрация и управляющие компании способны раз в несколько лет менять площадки на новые, но, кажется, не способны хорошо следить за их состоянием между заменами.
Чтобы они пересмотрели свой подход к закупкам и обслуживанию спортивных и детских площадок, необходимо публично показать масштаб проблемы. Редакция «Зеленоград.ру» призывает каждого читателя выйти в свой двор и осмотреть свою детскую и спортивную площадку: ищите всё опасное, сломанное, разболтанное, изношенное, сфотографируйте и отправьте на news@zelenograd.ru с указанием, в каком дворе это снято. Мы будем публиковать подборки с ваши сообщениями, с вашей помощью хотим добиться их нормального содержания.