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Прикрыться табличками. Как вместо нормального содержания детских и спортивных площадок на них ставят новые таблички с правилами (да и это сделано плохо) 15.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Вместо поддержания всех детских и спортивных площадок в нормальном состоянии, зеленоградская администрация отчитывается, что поставила на них новые информационные таблички с правилами эксплуатации. После нескольких случаев с серьёзными травмами на площадках с уличными тренажерами, мы проверили две случайные площадки — в каком состоянии они находятся. Ну и заодно — что там с табличками. Результат печальный: во-первых, даже заявления о табличках — неправда. Во-вторых, на некоторых табличках ложная информация. В-третьих (и это главное), некоторые элементы таких площадок опасны, несмотря на новые таблички. Рассказываем, что с этим можно сделать.

Повсеместно установленные таблички — неправда

Префектура говорит, что таблички стоят на всех площадках. На фото большая площадка с уличными тренажерами во дворе одного из домов. Никаких информационных табличек там нет. Есть одна на весь большой двор, но стоит она в ста метрах — это всё равно, что её нет.

Между тем, стандарт на уличные тренажеры (ГОСТ Р 57538-2017) прямо указывает, что вся информация должна быть на самом тренажере или в непосредственной близости от него, и эта табличка должна быть хорошо заметна.

На табличках ложная информация

На другой обследованной площадке с тренажерами информационная табличка есть, но информация на ней не соответствует действительности. Указано, что всё это для детей от 7 лет. Но на сайте производителя для всех этих тренажеров минимальный возраст — 14 лет.

При этом, согласно ГОСТу, стойкая и заметная возрастная маркировка должна быть нанесена на видном и доступном месте на самом тренажере. Здесь этого нет.

Тренажеры в плохом состоянии

Даже наличие идеально расположенных и правдивых табличек не делает тренажеры безопасными. Некоторые движущиеся элементы сильно проржавели, разболтаны, концы труб не заглушены.

Отдельный вопрос — в безопасности самих тренажеров такого типа. Похоже, некоторые из них не соответствуют современным требованиям по безопасности.

Предусмотрительные и благоразумные депутаты района Савёлки, обсуждая новую спортивную площадку, уже сами интересуются, будут ли на ней тренажеры с движущимися частями. Но городская администрация как ни в чем не бывало продолжает закупать небезопасные тренажеры.

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В целом ситуация с уличными тренажерами плачевная. Их покупают и ставят бездумно, не ориентируясь на то, что действительно нужно местным жителям в конкретном месте конкретного двора. А поставив, не обеспечивают регулярный и повсеместный осмотр, ремонт и безопасность, надеясь, видимо, в случае ЧП прикрыться информационными табличками.

И дело не только в тренажерах. Посмотрите сами в каком состоянии находятся качели рядом с новенькой табличкой о правилах пользования этими качелями. Понятно, что обновить таблички проще, чем регулярно следить за площадками. Зато, если что случится, взятки гладки — таблички ведь повесили.

Что с этим можно сделать?

Мы взяли для обзора две случайные площадки. Но, вероятно, похожие проблемы встречаются повсеместно. Городская администрация и управляющие компании способны раз в несколько лет менять площадки на новые, но, кажется, не способны хорошо следить за их состоянием между заменами.

Чтобы они пересмотрели свой подход к закупкам и обслуживанию спортивных и детских площадок, необходимо публично показать масштаб проблемы. Редакция «Зеленоград.ру» призывает каждого читателя выйти в свой двор и осмотреть свою детскую и спортивную площадку: ищите всё опасное, сломанное, разболтанное, изношенное, сфотографируйте и отправьте на news@zelenograd.ru с указанием, в каком дворе это снято. Мы будем публиковать подборки с ваши сообщениями, с вашей помощью хотим добиться их нормального содержания.

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Метки:
спортивные площадки, детские площадки
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Обсуждение
Юрий Парф
Вчера, 19:54
А ведь за эксплуатацию и ремонт этих площадок, кто то деньги получает. У 518 ворота футбольные вынесли, но конечно не закрепили. Ждут травм, или письма от родителей. Всё делается, только по письму или звонку.
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