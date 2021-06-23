Ребенок сломал руку на детской площадке у городского пруда. Претензии предъявляют «Жилищнику» 23.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Семилетний мальчик в мае 2021 года пришел на площадку около Большого городского пруда, он был в сопровождении взрослой родственницы. Играя, ребенок уцепился руками за висящий канат и попытался сесть на деревянное сиденье, закрепленное узлом на канате. Мальчик не удержался и упал на песок, под которым было металлическое крепление для каната. Его не было видно из-за песка сверху.

Мальчик в результате сломал левую руку и получил ссадину на носу. Его увезли в больницу. После этого прокуратура Зеленограда потребовала возбудить уголовное дело из-за травмирования ребенка на детской площадке. Претензии ведомство предъявляет к «Жилищнику», который и должен следить за безопасностью площадок.

Административное дело о нарушение требований безопасности на «Жилищник» уже завели: в прокуратуре отметили, что на площадке не было сигнальных лент или табличек с предупреждением, что канат не закреплен, как положено.

Решение о возбуждении уголовного дела примут следователи, им уже направили материалы прокурорской проверки. Если расследование откроют, речь пойдет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (часть 1 статьи 238 УК РФ). Санкции статьи предусматривают штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Сейчас канат закреплён и визуально площадка в порядке.

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Прошлым летом дело по той же статье возбудили из-за того, что в корпусе 1207 маленький мальчик провалился в дыру между этажами — работники «Жилищника» не закрыли ее во время ремонта. Тогда ребенок получил ушибы и сотрясение мозга, его госпитализировали в московскую больницу.

За этот инцидент «Жилищник» оштрафовали на 200 тысяч рублей за причинение вреда здоровью и еще на 300 тысяч за нарушение обязательных требований в области строительства. Уголовное дело, кажется, так и не дошло до суда: в картотеке районного суда Зеленограда дел по статье 238 УК РФ нет.

Сам «Жилищник» тогда привлек к дисциплинарной ответственности сотрудников, работавших в этом корпусе. Это может означать замечание, выговор или увольнение рабочих.

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Опасные площадки

В конце марта двое детей в Зеленограде получили серьезные травмы на уличных тренажёрах: одному ребёнку отрубило часть пальца, другому палец раздробило. После публикации «Зеленоград.ру» об этих происшествиях оказалось, что подобные травмы происходят уже много лет.

Тогда прокуратура провела проверку, но нарушений не нашла: «несчастный случай, нарушение детьми техники безопасности, проведена проверка, тренажёры исправны». Таким образом, в тот раз ведомство заняло позицию, что виноваты были сами дети, которые неправильно пользовались тренажерами.

Сразу после инцидента с детьми префектура выпустила пресс-релиз, утверждая, что на всех площадках есть информационные таблички с правилами использования тренажеров. Корреспондент «Зеленоград.ру» проверил две случайные площадки, чтобы понять, что с табличками на самом деле. Выводы были неутешительными: во-первых, таблички были не везде, во-вторых, на некоторых была ложная информация. В-третьих (и это главное), некоторые элементы таких площадок оставались опасными, несмотря на новые таблички.

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Метки:
детские площадки, жилищник
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