Мальчик в результате сломал левую руку и получил ссадину на носу. Его увезли в больницу. После этого прокуратура Зеленограда потребовала возбудить уголовное дело из-за травмирования ребенка на детской площадке. Претензии ведомство предъявляет к «Жилищнику», который и должен следить за безопасностью площадок.

Административное дело о нарушение требований безопасности на «Жилищник» уже завели: в прокуратуре отметили, что на площадке не было сигнальных лент или табличек с предупреждением, что канат не закреплен, как положено.

Решение о возбуждении уголовного дела примут следователи, им уже направили материалы прокурорской проверки. Если расследование откроют, речь пойдет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (часть 1 статьи 238 УК РФ). Санкции статьи предусматривают штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Сейчас канат закреплён и визуально площадка в порядке.