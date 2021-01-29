За падение ребенка между этажами суд взыскал с «Жилищника» 200 тысяч рублей 29.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский районный суд обязал «Жилищник» выплатить 200 тысяч рублей семье ребенка, который летом прошлого года провалился между этажами в подъезде. В прокуратуре «Зеленоград.ру» сообщили, что «Жилищник» возражал против назначения ему наказания.

В карточке дела отмечается, что требования семьи удовлетворены частично. Процесс в суде шел с конца октября, решение вынесли в середине декабря, пока оно не вступило в законную силу. Вероятно, «Жилищник» попытается оспорить это решение. В декабре учреждение подало жалобу на другой штраф, в размере 300 тысяч, в назначенный (за этот же инцидент с ребенком) за нарушении обязательных требований в области строительства. Пока что их жалобу оставили без движения до февраля из-за нарушений при подаче документов.

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Сам инцидент произошел днем 15 августа в корпусе 1207 (подробное описание). Мальчик вместе с родителями возвращался домой, выйдя из лифта, он провалился на этаж ниже через технологический проем в полу рядом с лифтом. Мама ребенка бросилась вниз по лестнице и нашла плачущего сына на площадке ниже: он сильно ушибся и ударился головой. На третьем этаже падение мальчика остановила сетка из арматуры, прикрывающая зазор. Ребенок получил ушибы и сотрясение мозга, его госпитализировали в московскую больницу.

После этого «Жилищник» привлек к дисциплинарной ответственности сотрудников, работавших в этом корпусе. Это может означать замечание, выговор или увольнение рабочих. Вопрос редакции «Зеленоград.ру» о том, что было сделано для исключения таких происшествий в будущем, в «Жилищнике» проигнорировали.

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Метки:
микрорайон 12, жилищник, сюжет: падение ребенка между этажами в корпусе 1207, ремонт подъездов
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