Зеленоградский районный суд обязал «Жилищник» выплатить 200 тысяч рублей семье ребенка, который летом прошлого года провалился между этажами в подъезде. В прокуратуре «Зеленоград.ру» сообщили, что «Жилищник» возражал против назначения ему наказания.

В карточке дела отмечается, что требования семьи удовлетворены частично. Процесс в суде шел с конца октября, решение вынесли в середине декабря, пока оно не вступило в законную силу. Вероятно, «Жилищник» попытается оспорить это решение. В декабре учреждение подало жалобу на другой штраф, в размере 300 тысяч, в назначенный (за этот же инцидент с ребенком) за нарушении обязательных требований в области строительства. Пока что их жалобу оставили без движения до февраля из-за нарушений при подаче документов.