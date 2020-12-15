Зеленоградский «Жилищник» привлек к дисциплинарной ответственности сотрудников, работавших в корпусе 1207: там, где пятилетний мальчик провалился с четвёртого этажа на третий через проём между стеной и полом. Это может означать замечание, выговор или увольнение рабочих. Вопрос редакции «Зеленоград.ру» о том, что было сделано для исключения таких происшествий в будущем, в «Жилищнике» проигнорировали.

Одновременно учреждение подало апелляцию на назначенный судом штраф 300 тысяч рублей за этот инцидент с ребенком. Арбитражный суд 2 декабря признал «Жилищник» (они выступали не как управляющая компания, а в роли подрядчика) виновным в нарушении обязательных требований в области строительства, которое повлекло причинение вреда жизни или здоровью граждан (часть 2 статьи 9.4 КоАП РФ).

С какой целью «Жилищник» подает апелляцию, не совсем понятно: 300 тысяч — это минимальная сумма штрафа по данной статье, то есть снизят ее вряд ли. Надеться на его отмену и отказ в требованиях прокуратуры также странно: привлекать к ответственности в этом случае можно не только за причиненный вред здоровью, но и за угрозу его причинения — а сквозные дыры в полу ее определенно создавали.

Проверку по факту падения ребенка проводила зеленоградская прокуратура, суд согласился с ее выводами, указав: «Жилищник» как заказчик работ по капремонту не обеспечил в полной мере соблюдения требования технических регламентов при строительстве. Подрядчик возражал против назначения им штрафа за случившееся, но суд не нашел причин отказать требованиям прокуратуры. Какие доводы приводил «Жилищник» в свою пользу, неизвестно: в организации отказались предоставить копию отзыва на иск прокурора.

Сам инцидент произошел днем 15 августа. Мальчик вместе с родителями возвращался домой, выйдя из лифта, он провалился на этаж ниже через технологический проем в полу рядом с лифтом. Мама ребенка бросилась вниз по лестнице и нашла плачущего сына на площадке ниже: он сильно ушибся и ударился головой. На третьем этаже падение мальчика остановила сетка из арматуры, прикрывающая зазор. Ребенок получил ушибы и сотрясение мозга, его госпитализировали в московскую больницу.

В нескольких домах 12-го микрорайона тогда шел капитальный ремонт фасадов, крыш, мусоропровода, отопительной системы, канализации, водостока, вентиляции, электрических сетей и водопровода, в том числе пожарного. Именно под него устроены эти технические проёмы, которые на время ремонта открыли, не обезопасив для жильцов. Как указано в решении суда, мальчик провалился вниз из-за отсутствия «надлежащего ограждения технологических отверстий».

По информации медиакомпании «Зеленоград сегодня», прокурор округа также подал в суд иск о возмещении морального вреда в интересах малолетнего потерпевшего. К кому именно — коммунальщикам или конкретному рабочему — неизвестно, исков непосредственно к «Жилищнику» «Зеленоград.ру» в картотеке суда не нашел. Ранее сообщалось, что из-за этого происшествия в следственном комитете Москвы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».