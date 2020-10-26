«Жилищник» задолжал зеленоградскому музею 80 рублей. Эти деньги пришлось взыскивать через суд, заплатив в итоге во много раз больше 26.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский «Жилищник» после корректировки платы за отопление оказался должен зеленоградскому музею 80 рублей. Из-за бюрократических проволочек и особенностей движения средств по счетам коммунальщики не смогли погасить этот долг сразу. С одной стороны, музей не мог простить долг, а с другой — Жилищник не мог выплатить его без решения суда. В итоге заплатить придётся как минимум в 25 раз больше. В этом деле суммы копеечные, но в других случаях из-за неэффективной работы бюджетной организации судебные издержки, пени и штрафы составляют десятки миллионов рублей, которые, по сути, взяты у людей.

Почему нельзя решить без суда

В ответ на запрос редакции «Жилищник» сообщил, что они не могли вернуть эти 80 рублей, так как тот договор с музеем как с бюджетным учреждением уже прекращен с новым календарным годом. А все деньги, включая переплату, коммунальщики уже отправили ресурсоснабжающей организации — до того, как провели корректировку платы за тепло. Они сами предложили музею обратиться в суд, чтобы у них было основание что-либо платить.

В музее «Зеленоград.ру» рассказали, что в бухгалтерии «Жилищника» не отрицали наличие задолженности. Коммунальщики выступали посредником между МОЭК и музеем, и у них — технически и по логике бюджетной дисциплины — просто не было возможности самим вернуть деньги, даже такие маленькие.

«Бюджетная дисциплина не позволяет в посредническом формате возвращать деньги, без решения суда для бухгалтерии нет оснований это делать. Конечно, пытались урегулировать вопрос в досудебном порядке, написали им 2-3 письма. Они не оспаривали эту задолженность, но выплатить деньги они не могли», — объяснил представитель музея Андрей Зайцев. Простить этот долг музей не мог, так как такие задолженности «нежелательны» для бюджетной организации.

В итоге Арбитражный суд Москвы в октябре выдал исполнительный лист: теперь «Жилищник» должен не только 80 рублей долга, но и 2000 рублей госпошлины — в 25 раз больше исковой суммы. И это не считая ещё времени, потраченного на урегулирование этого долга с обеих сторон.

Почему это важно

В начале 2020 года «Зеленоград.ру» обратил внимание на то, как много денег теряют коммунальщики именно на уплате госпошлин, пеней и неустоек. За пять лет, по нашим подсчетам, зеленоградские управляющие компании потеряли на этом почти 27 миллионов рублей.

С районными «Жилищниками» (Крюково, Матушкино, Савелки, Старое Крюково и Силино) в арбитражном суде боролись ресурсоснабжающие организации — пытались получить деньги за отпущенные свет, тепло и воду; рабочие — чтобы им заплатили за ремонт в домах; страховщики — потому что квартиры регулярно заливало из-за старых труб или засоров. За пять лет таких дел было чуть больше 300 штук, сумма долгов в общей сложности превысила 303 миллиона — правда, почти все они погашены. За коммунальные услуги и подрядные работы управляющие компании и так должны были расплачиваться полученными от жильцов средствами. Но вот потерянные во время разбирательств неустойки, пени и судебные расходы составили 26,7 миллиона рублей и ударили по собственным бюджетам «Жилищников» — гасить это можно только из тех средств, которые они заработали на своих платных услугах.

Конечно, если раскидать эти миллионы на всех жителей Зеленограда, получится не так уж много — около двухсот рублей на человека. Но в этой сумме — покрашенные подъезды, лавочки во дворе, чистая вода из крана и горячие батареи. И эти миллионы складываются в том числе из-за несовершенств системы и неэффективной работы.

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Метки:
коммунальные платежи, жилищник, ГБУ "Жилищник Зеленоград", Музей Зеленограда
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