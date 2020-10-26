Почему нельзя решить без суда

В ответ на запрос редакции «Жилищник» сообщил, что они не могли вернуть эти 80 рублей, так как тот договор с музеем как с бюджетным учреждением уже прекращен с новым календарным годом. А все деньги, включая переплату, коммунальщики уже отправили ресурсоснабжающей организации — до того, как провели корректировку платы за тепло. Они сами предложили музею обратиться в суд, чтобы у них было основание что-либо платить.

В музее «Зеленоград.ру» рассказали, что в бухгалтерии «Жилищника» не отрицали наличие задолженности. Коммунальщики выступали посредником между МОЭК и музеем, и у них — технически и по логике бюджетной дисциплины — просто не было возможности самим вернуть деньги, даже такие маленькие.

«Бюджетная дисциплина не позволяет в посредническом формате возвращать деньги, без решения суда для бухгалтерии нет оснований это делать. Конечно, пытались урегулировать вопрос в досудебном порядке, написали им 2-3 письма. Они не оспаривали эту задолженность, но выплатить деньги они не могли», — объяснил представитель музея Андрей Зайцев. Простить этот долг музей не мог, так как такие задолженности «нежелательны» для бюджетной организации.

В итоге Арбитражный суд Москвы в октябре выдал исполнительный лист: теперь «Жилищник» должен не только 80 рублей долга, но и 2000 рублей госпошлины — в 25 раз больше исковой суммы. И это не считая ещё времени, потраченного на урегулирование этого долга с обеих сторон.