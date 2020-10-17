Из-за падения ребенка в проем между стеной и полом в подъезде возбудили уголовное дело 17.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В августе пятилетний мальчик упал с четвёртого этажа на третий в проём между стеной и полом в приквартирном холле в корпусе 1207. Его остановила сетка из арматуры, прикрывающая зазор. Из-за этого происшествия в следственном комитете Москвы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пока в деле нет конкретного подозреваемого. Наказание по этой статье — от штрафа до 300-500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух-шести лет.

Об этом в эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня» рассказал прокурор ЗелАО Владимир Родин. Прокуратура также проводила проверку по данному факту, в дальнейшем ведомство намерено подать иск к «Жилищнику», в отношении его должностных лиц уже внесено представление.

Как это случилось

15 августа мальчик с младшим братом и родителями приехал навестить бабушку и заодно оставить у неё велосипед на зиму. Пятилетний Макар и младший Сева с самокатами поднялись в сопровождении мамы Али на четвёртый этаж, папа Геннадий остался внизу в ожидании другого лифта (все имена изменены).

Покинув кабину, дети вдоль стены пошли к бабушкиной квартире. Неожиданно Макар на глазах матери с шумом провалился в щель между полом и стеной, который семья не заметила. Аля бросилась вниз по лестнице и нашла плачущего сына на площадке ниже — он сильно ушибся и ударился головой. На третьем этаже падение мальчика остановила сетка из арматуры, прикрывающая зазор.

В нескольких домах 12-го микрорайона тогда шел капитальный ремонт фасадов, крыш, мусоропровода, отопительной системы, канализации, водостока, вентиляции, электрических сетей и водопровода, в том числе пожарного. Именно под него устроены эти технические проёмы, которые на время ремонта открыли, не обезопасив для жильцов. По рассказам местных жителей, в других ремонтируемых домах такая же ситуация со сквозными проёмами во всю высоту подъездов.

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Метки:
дети, происшествия, капитальный ремонт, микрорайон 12, несчастный случай
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