В августе пятилетний мальчик упал с четвёртого этажа на третий в проём между стеной и полом в приквартирном холле в корпусе 1207. Его остановила сетка из арматуры, прикрывающая зазор. Из-за этого происшествия в следственном комитете Москвы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пока в деле нет конкретного подозреваемого. Наказание по этой статье — от штрафа до 300-500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух-шести лет.

Об этом в эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня» рассказал прокурор ЗелАО Владимир Родин. Прокуратура также проводила проверку по данному факту, в дальнейшем ведомство намерено подать иск к «Жилищнику», в отношении его должностных лиц уже внесено представление.