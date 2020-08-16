Пятилетний мальчик упал с четвёртого этажа на третий в проём между стеной и полом в приквартирном холле в корпусе 1207. С подозрением на сотрясение мозга его на «скорой» увезли в тушинскую больницу.

Инцидент произошёл около пяти часов вечера в субботу, 15 августа, пишет «МК». Мальчик с младшим братом и родителями приехал навестить бабушку и заодно оставить у неё велосипед на зиму. Пятилетний Макар и младший Сева с самокатами поднялись в сопровождении мамы Али на четвёртый этаж, папа Геннадий остался внизу в ожидании другого лифта (все имена изменены).

Покинув кабину, дети вдоль стены пошли к бабушкиной квартире. Неожиданно Макар на глазах матери с шумом провалился в щель между полом и стеной, который семья не заметила. Аля бросилась вниз по лестнице и нашла плачущего сына на площадке ниже — он сильно ушибся и ударился головой. На третьем этаже падение мальчика остановила сетка из арматуры, прикрывающая зазор. На остальных этажах вплоть до подвала проём был открытый, рассказывает «МК».

В нескольких домах 12-го микрорайона сейчас идёт капитальный ремонт фасадов, крыш, мусоропровода, отопительной системы, канализации, водостока, вентиляции, электрических сетей и водопровода, в том числе пожарного. Именно под него устроены эти технические проёмы, которые на время ремонта открыли, не обезопасив для жильцов. По рассказам местных жителей, в других ремонтируемых домах такая же ситуация со сквозными проёмами во всю высоту подъездов.

По информации «МК», следственный комитет назначил проверку в связи с происшествием. Коммунальщики, в свою очередь, уже пытались связаться с семьёй Макара, пишет издание, не уточняя детали разговора. Отец пострадавшего мальчика намерен идти в суд с иском к подрядчику.



«Зеленоград.ру» обратился в префектуру с вопросом о том, почему потенциально опасное место в приквартирном холле не огородили и какие меры приняли после происшествия, чтобы подобное не повторилось. Оперативно прокомментировать происшествие там не смогли.