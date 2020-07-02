Железный штырь и ржавые пружины на детской площадке в парке Победы 02.07.2020 ZELENOGRAD.RU

На детской площадке в парке Победы снова неполадки — опасный батут, из которого торчит железный штырь. На батуте продолжают прыгать дети.

Эти фотографии наш корреспондент сделал сегодня на нижней площадке в парке. Видимо, этот батут был когда-то закрыт лентой, но сейчас от неё только обрывки.

Подростки, прыгающие на нём, даже более ответственны, чем местная администрация — они не пускают прыгать малышей, а сами уверены в своей безопасности: «мы же знаем, где сломано».

Ещё один батут — маленький, круглый — там часть пружин отсутствует, часть проржавела. Поверх сетки натянута лента, но вряд ли она остановит детей, а родителям её может быть не видно.

«Зеленоград.ру» уже писал об этой проблеме две недели назад. Тогда префектура сообщила, что батут отремонтировали, но на деле это не так.

Будьте аккуратны и предупредите детей — надеяться на префектуру, похоже, бесполезно.

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Метки:
парк победы, детские площадки, не отвечающая требованиям безопасности
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Железный штырь и ржавые пружины на детской площадке в парке Победы Новости
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