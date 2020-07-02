На детской площадке в парке Победы снова неполадки — опасный батут, из которого торчит железный штырь. На батуте продолжают прыгать дети.
Эти фотографии наш корреспондент сделал сегодня на нижней площадке в парке. Видимо, этот батут был когда-то закрыт лентой, но сейчас от неё только обрывки.
Подростки, прыгающие на нём, даже более ответственны, чем местная администрация — они не пускают прыгать малышей, а сами уверены в своей безопасности: «мы же знаем, где сломано».
Ещё один батут — маленький, круглый — там часть пружин отсутствует, часть проржавела. Поверх сетки натянута лента, но вряд ли она остановит детей, а родителям её может быть не видно.
«Зеленоград.ру» уже писал об этой проблеме две недели назад. Тогда префектура сообщила, что батут отремонтировали, но на деле это не так.
Будьте аккуратны и предупредите детей — надеяться на префектуру, похоже, бесполезно.