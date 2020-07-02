Ещё один батут — маленький, круглый — там часть пружин отсутствует, часть проржавела. Поверх сетки натянута лента, но вряд ли она остановит детей, а родителям её может быть не видно.

«Зеленоград.ру» уже писал об этой проблеме две недели назад. Тогда префектура сообщила, что батут отремонтировали, но на деле это не так.

Будьте аккуратны и предупредите детей — надеяться на префектуру, похоже, бесполезно.