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Сколько чиновников нужно, чтобы содержать парк Победы? Рассказываем на примере ржавчины на ограждении из нержавейки 05.06.2020 ZELENOGRAD.RU

После прошлогодней масштабной реконструкции парка Победы его надо содержать в порядке и ремонтировать поломки. Возможно, с этим уже проблемы — за парк отвечает слишком много организаций.

На ограждении новой набережной из нержавейки уже появилась ржавчина. На это обратил внимание наш читатель Никита Н. Почему появилась ржавчина, неизвестно. Важно, чтобы такие проблемы исправлялись. С этим проблема.

Префектура на запрос «Зеленоград.ру» ответила длинной бюрократической фразой, суть которой, видимо такая: это надо исправлять по гарантии, замечания отправят заказчику ремонта парка (это департамент капремонта) и подрядчику, который непосредственно ставил ограждение (компания «АртСтройТехнология»). Когда они исправят замечание, неизвестно. Гарантия на работы — два года.

Отправляет замечания так называемый «балансодержатель». То есть организация, на чьем балансе находится парк. Но таких организаций четыре:

  • «Автомобильные дороги ЗелАО» убирают парк, ремонтирует дорожки, лестницы, подпорные стены, набережные и пешеходный мост.
  • «Жилищник» убирает сквер у памятника-бюста Рокоссовскому, детские площадки и зелёную территорию, а также отвечает за содержание пляжа Большого городского пруда.
  • «Мосприрода» отвечает за состояние зеленых насаждений, занимается озеленением
  • «Мосводосток» должен отвечать за сам пруд, но он пока не передан ему на баланс и остаётся на балансе у подрядчика.

В итоге, чтобы очистить ограждение, кто-то (видимо, «Автомобильные дороги») должен составить претензию и отправить её в департамент капремонта и подрядчику, который по гарантии должен исправить проблему.

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Да, иначе никак
Нет, это какой-то бред
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Проголосовал 71 человек
Метки:
ремонтно-строительные работы, парк победы
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Обсуждение
Степанова Ольга
2 часа назад
Вот чудеса- нержавейка заржавела!
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Сколько чиновников нужно, чтобы содержать парк Победы? Рассказываем на примере ржавчины на ограждении из нержавейки Ответы
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