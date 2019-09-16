Чем больше людей пробуют прийти в парк с детскими колясками, тем больше претензий к лестницам. Очевидно, это ошибка проектирования или исполнения. Что с ней собираются делать, пока неизвестно. Мы выясняем.

Лучше обстоит ситуация с береговой линией, вдоль которой ходят так активно, что уже протоптали дорожки. Как стало известно Zelenograd.ru, готовится проект пешеходной дорожки вдоль всего берега. Подробности выясняем.