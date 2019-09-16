После открытия парка Победы мы собрали мнения наших читателей о недочетах. Буквально на следующий день по нашей публикации начались изменения. Рассказываем, что сделано, а что ещё предстоит исправить.
Уже сделали дорожку к пешеходному мосту по одному из склонов. По второму — более крутому склону — дорожку тоже обещают сделать. Таким образом у пешеходов появится возможность не идти от набережной к мосту по длинной зигзагообразная дорожка.
Чем больше людей пробуют прийти в парк с детскими колясками, тем больше претензий к лестницам. Очевидно, это ошибка проектирования или исполнения. Что с ней собираются делать, пока неизвестно. Мы выясняем.
Лучше обстоит ситуация с береговой линией, вдоль которой ходят так активно, что уже протоптали дорожки. Как стало известно Zelenograd.ru, готовится проект пешеходной дорожки вдоль всего берега. Подробности выясняем.
После первой публикации стало ясно, что проблема с перилами, которые бьются током, не надумана — жалоб на нее очень много. Удалось ли её решить, пока неизвестно. Будем уточнять.
Засыхающие газоны всю прошлую неделю поливали из шлангов, а с понедельник начнутся дожди и проблема не будет такой острой. Почему при проектировании не предусмотрели систему полива, непонятно — быстро это теперь не поправишь.
Детские площадки продолжают разваливаться — в среду сломались качели на цепочке — по сообщению очевидца, на них качалась маленькая девочка и они сломались под ней. К счастью, ребенок не пострадал.
Возможно, сейчас парк ещё считается стройплощадкой и обслуживают его сами строители, у которых своей работы хватает. Отсюда и проблемы, в частности, с детскими площадками и переполненные урны. Какая на самом деле ситуация, будем уточнять.
Сами урны, по нашей информации, ещё дозакупят и привезут.
Туалеты готовят к открытию — по крайней мере к их дверям сделали пандус и ступеньки, но сами кабинка пока закрыты.
В парке появилась симпатичная навигация и по ней видно не только расположение туалетов (на противоположном берегу, в дендропарке не предусмотрели ни одного), но и то, что в районе лодочной станции предполагается киоск, в котором, судя по пиктограмме мороженного, можно будет купить воду и перекус.
Часть читателей хотела какого-то места с едой, но многие были против. Совместить киоск с домиком лодочной станции кажется сейчас хорошим и компромиссным решением.
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