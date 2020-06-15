На детской площадке в парке Победы починили сломанные батуты 15.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Три небольшие батутные дорожки устроили в прошлом году на детской площадке в парке. В начале июня они порвались, а из образовавшихся дыр хлещет вода.

Батуты устроены вровень с землей, сетка прикреплена к корпусу батута стальными пружинами. Пружины местами отошли от сетки на всех трех батутах. На одном из них лежит ограничительная лента и написано «ремонт».

При этом дети, подростки, а иногда и взрослые всё равно норовили попрыгать на батутах. Но недолго, потому что из дыр начинала фонтаном бить вода — она скопилась под сеткой. Вода там была и раньше после дождей. Видимо, отвод воды из-под батутов не предусмотрен. Глубина ямы под сеткой — около 40 сантиметров.

Пружины — расходный материал для батутов, их надо регулярно осматривать и менять. В префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что к понедельнику батут отремонтировали, не пояснив, является ли такая поломка гарантийным случаем.

В прошлом году парк Победы масштабно благоустроили. Это делали централизованно — заказчиком был департамент капитального ремонта. В итоге за эту территорию отвечает несколько организаций, а ремонт или восстановление поврежденных или разрушенных элементов благоустройства связан с бюрократическими процедурами.

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Метки:
парк победы, детские площадки, не отвечающая требованиям безопасности
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