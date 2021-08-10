Предполагается, что волонтёры будут дежурить у моста и помогать маломобильным людям подниматься и спускаться по лестницам, переносить тяжёлые сумки, коляски, тележки.

По словам Михаила, пока никто на его инициативу не откликнулся и он просит распространить информацию о ней максимально широко. «Сам готов стоять, хотя не могу назвать себя ни крепким, ни выносливым», — пишет он.

Сейчас у моста должны дежурить два сотрудника РЖД, которые должны поднимать багаж и коляски, сопровождать пожилых людей. Однако их помощи, особенно в час пик, оказалось недостаточно. Работают они плохо.

В Москве есть множество волонтёрских организаций, есть даже бюджетное учреждение «Мосволонтёр», в котором зарегистрировано 80 тысяч человек, но они пока никак не откликнулись на проблему большого числа зеленоградцев.