Сообщество вконтакте для привлечения и координации волонтёров, помогающих зеленоградцам перебраться через временный пешеходный мост на станции Крюково, создал наш читатель Михаил.
Предполагается, что волонтёры будут дежурить у моста и помогать маломобильным людям подниматься и спускаться по лестницам, переносить тяжёлые сумки, коляски, тележки.
По словам Михаила, пока никто на его инициативу не откликнулся и он просит распространить информацию о ней максимально широко. «Сам готов стоять, хотя не могу назвать себя ни крепким, ни выносливым», — пишет он.
Сейчас у моста должны дежурить два сотрудника РЖД, которые должны поднимать багаж и коляски, сопровождать пожилых людей. Однако их помощи, особенно в час пик, оказалось недостаточно. Работают они плохо.
В Москве есть множество волонтёрских организаций, есть даже бюджетное учреждение «Мосволонтёр», в котором зарегистрировано 80 тысяч человек, но они пока никак не откликнулись на проблему большого числа зеленоградцев.
С момента открытия временного пешеходного моста через станцию Крюково прошла неделя. За это время даже чиновники, кажется, поняли что претензии людей к мосту — не пустые придирки. Мост неудобный, многим сложно его переходить, а зимой он может стать опасным.