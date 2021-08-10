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Начался поиск волонтёров для помощи людям у временного пешеходного моста в Крюково 10.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Сообщество вконтакте для привлечения и координации волонтёров, помогающих зеленоградцам перебраться через временный пешеходный мост на станции Крюково, создал наш читатель Михаил.

Предполагается, что волонтёры будут дежурить у моста и помогать маломобильным людям подниматься и спускаться по лестницам, переносить тяжёлые сумки, коляски, тележки.

По словам Михаила, пока никто на его инициативу не откликнулся и он просит распространить информацию о ней максимально широко. «Сам готов стоять, хотя не могу назвать себя ни крепким, ни выносливым», — пишет он.

Сейчас у моста должны дежурить два сотрудника РЖД, которые должны поднимать багаж и коляски, сопровождать пожилых людей. Однако их помощи, особенно в час пик, оказалось недостаточно. Работают они плохо.

В Москве есть множество волонтёрских организаций, есть даже бюджетное учреждение «Мосволонтёр», в котором зарегистрировано 80 тысяч человек, но они пока никак не откликнулись на проблему большого числа зеленоградцев.

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С момента открытия временного пешеходного моста через станцию Крюково прошла неделя. За это время даже чиновники, кажется, поняли что претензии людей к мосту — не пустые придирки. Мост неудобный, многим сложно его переходить, а зимой он может стать опасным.

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Метки:
станция крюково, волонтер, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково
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Обсуждение
Вадим Мадгазин
6 часов назад
Очень своевременная мысль, поддерживаю!
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