Десять уголовных дел возбудили по нелегальным мигрантам за время недельной спецоперации. Информация об этом появилась после публикации «Зеленоград.ру» об общежитии в обычной квартире 21.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Десять уголовных дел стали результатом операции «Нелегал-2021» в Зеленограде. Вместе с ними еще два постановления о выдворении за пределы России и 82 административных протокола, по которым обычно назначают штрафы. Пресс-релиз об этом появился через день после публикации письма читательницы «Зеленоград.ру», как у неё в соседях появилось общежитие мигрантов.

Читательница рассказывала, что рядом в однокомнатной квартире проживает около двух десятков мигрантов. Миграционная служба не заинтересовалась её сообщением, а в полиции записали данные, но никаких действий не предприняли. Больше месяца пыталась связаться с участковым, но всё это время он был недоступен: телефоны не отвечали, а в опорном пункте никогда не было на месте. Коллеги несколько раз обещали передать ему информацию, но он на связь так и не вышел, а поток мигрантов не уменьшился.

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Операция «Нелегал-2021» проходила с 5 по 12 июля. Основная цель таких спецопераций — найти и пресечь каналы незаконной миграции и связанных с ней «противоправных деяний». Проверяли во время рейда квартиру, о которой наша читательница на протяжении месяца сообщала в полицию, или её информацию проигнорировали, неизвестно.

Рейды проводили сотрудники подразделения по вопросам миграции вместе с участковыми. В релизе говорится, что они «проверили места пребывания и проживания иностранных граждан (в том числе в сфере строительства, торговли, жилого сектора, а также производственно-складские объекты)». Сколько именно точек проверили — и сколько из них в жилом секторе, — не уточняется.

Уголовные дела возбуждены по статье 322.3 «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Она применяется к тем, кто регистрирует у себя иностранцев без фактического предоставления жилья по указанному адресу или ставит на учёт по адресу организации фиктивных работников-мигрантов.

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Метки:
полиция, мигранты, рейд
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Десять уголовных дел возбудили по нелегальным мигрантам за время недельной спецоперации. Информация об этом появилась после публикации «Зеленоград.ру» об общежитии в обычной квартире Новости
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