Десять уголовных дел стали результатом операции «Нелегал-2021» в Зеленограде. Вместе с ними еще два постановления о выдворении за пределы России и 82 административных протокола, по которым обычно назначают штрафы. Пресс-релиз об этом появился через день после публикации письма читательницы «Зеленоград.ру», как у неё в соседях появилось общежитие мигрантов.

Читательница рассказывала, что рядом в однокомнатной квартире проживает около двух десятков мигрантов. Миграционная служба не заинтересовалась её сообщением, а в полиции записали данные, но никаких действий не предприняли. Больше месяца пыталась связаться с участковым, но всё это время он был недоступен: телефоны не отвечали, а в опорном пункте никогда не было на месте. Коллеги несколько раз обещали передать ему информацию, но он на связь так и не вышел, а поток мигрантов не уменьшился.