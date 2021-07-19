— Пару месяцев назад в соседней квартире образовалось общежитие мужчин-азиатов разного возраста. Предположительно, это рабочие из Таджикистана.

— За эти месяцы стало понятно, что однокомнатная квартира используется как общественная столовая, душевая и спальня для нескольких десятков мигрантов. Когда на мой стук в их дверь открыли, я заметила море сланцев в прихожей и сплошняком устланный матрасами пол в комнате.

Я вижу разных людей, выглядывающих из окон этой квартиры и входящих в её дверь. Кухней пользуются круглосуточно, в час ночи, в три-четыре-пять утра гремят посудой, щедро распространяя в соседские окна запах еды. Периодически громко разговаривают между собой на своём языке и по телефону на громкой связи, слышны голоса из динамика. Выбрасывают из окон мусор, огрызки яблок, недоеденные початки кукурузы, окурки.

Не скажу, что мигранты безобразничают, повода для вызова полиции нет. Но, настораживает их количество, разнообразие, их очень специфичный быт. Люди с таким образом жизни, обычно пребывают в глухой психологической защите или агрессии к благополучным окружающим.

Учитывая многочисленные публикации в СМИ о насилии «дворников из Азии» в адрес детей и женщин, с тревогой отпускаю своих детей — младших школьников в подъезд.

Если бы там жили постоянно три-пять зарегистрированных человек, это было бы приемлемо. Но жить в точке притяжения множества мигрантов с непонятной занятостью и неясным законным статусом считаю небезопасным.

По телефону, миграционная служба не смогла мне помочь разобраться в этом вопросе, перенаправила в ОВД, оператор записал сведения для передачи участковому. Уже месяц я не могу связаться с участковым, прихожу в опорный пункт полиции в указанные на двери часы приёма, его нет, два его телефонных номера не отвечают. В дежурной части говорят, что участковый работает в усиленном, многозадачном режиме за себя и своих заболевших коллег, поэтому неуловим. Записали мою информацию о мигрантах в квартире N и снова обещали передать её участковому, прошло две недели — перемен нет, со мной сотрудники полиции не связывались. Поток мигрантов не уменьшился.

Также, более месяца назад я оставила онлайн-обращение на сайте полиции с просьбой провести проверку статуса проживающих в этой квартире. Ответ не получила.

Повторю, повода вызывать наряд полиции у меня нет. Мне категорически не нравится соседствовать с перевалочным пунктом материально неблагополучных иностранцев, не факт, что официально учтённых.

Пока, есть ощущение, что я не могу повлиять на ситуацию. Но я хотела бы знать, предоставляет ли «Жилищник» и другие организации жильё своим сотрудникам и где? Могут ли на законных основаниях проживать на 20 квадратных метрах жилой площади однокомнатной квартиры десятки мигрантов? Какими документами они должны располагать? Как быть с доказательной базой, если квартирой круглосуточно пользуются 20 человек, но посменно и проверка может не подтвердить реальную численность обосновавшихся в этой квартире?