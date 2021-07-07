В Москве закончилась вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона». В настоящее время записаться на вакцинацию этим препаратом нельзя, а люди, сделавшие только первую прививку, остались в подвешенном состоянии.
«Сегодня простояла целый час за второй вакциной „Эпивак“, а потом узнала в павильоне, что её нет. И не известно, когда будет. Меня не предупредили ни до, ни во время очереди» , — рассказала жительница города «Зеленоград.ру». Сейчас, пока Москва ждет новых партий вакцины от Минздрава РФ, привиться можно только «Спутником V».
Как долго нужно ждать, неизвестно. Другому нашему читателю, который был записан на вторую прививку, в горбольнице сказали, что дата вакцинации перенесена на 12 июля.
Без второго компонента вакцины, по словам руководителя лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, «будет 50-60% защиты, иммунитет не сможет защитить, если попадет коронавирус».
Можно ли использовать второй компонент другой вакцины вместо «ЭпиВакКороны», точно неизвестно. «Зеленоград.ру» не удалось на момент публикации дозвониться до департамента здравоохранения Москвы и узнать о рекомендациях для пациентов. Гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что в такой ситуации допустимо привиться «Спутником»: «Если человек сделал первую инъекцию „ЭпивакКороны“ и не может по объективным причинам сделать вторую, то также можно „Спутник V“ (тоже две дозы). Как будто вы не делали до этого ничего, никаких прививок».
Ведущий специалист Института вирусологии центра Гамалеи Федор Лисицын ранее говорил, что «Эпиваккорона» и «Спутник V» с самого начала созданы так, чтобы не мешать работе друг друга. «Их можно комбинировать, рекомендуется. Учитывая свойства „Эпиваккороны“, если она была первой, [следует] сделать некоторый перерыв между введением, но этот перерыв порядка двух недель между введением» , — цитирует его ТАСС.
В то же время героиня «Новой газеты» утверждает, что на горячей линии по коронавирусу ей четко сказали, что ставить первый и второй компонент вакцины разными препаратами «категорически нельзя». Она спрашивала об этом, так как в поликлинике ей без ее ведома вкололи «ЭпиВакКорону» вместо второго компонента «Спутника».
Также остается вопрос, что делать тем, кто из-за нехватки вакцины не сможет получить QR-коды и выполнить требование руководства об обязательной вакцинации. Редакция направит соответствующий запрос в департамент здравоохранения.
Ситуация с ковидом в Москве остаётся напряженной. Резервных госпиталей для лечения ковида недостаточно, поэтому перепрофилируются некоторые больницы. По данным мэрии, более 10% жителей столицы переболели коронавирусом. Однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза. При этом привились от ковида в Москве уже 2,6 млн человек.
С 28 июня в Москве действует запрет на свободное посещение общепита, кафе и ресторанов. Пускать внутрь будут только полностью вакцинированных, людей со свежим ПЦР-тестом и недавно переболевших. Каждый из этот статусов нужно подтверждать специальным QR-кодом.
К 15 июля не менее 60% сотрудников организаций, работающих в сфере торговли и услуг, должны вакцинироваться от ковида — это распоряжение Роспотребнадзора.
За вчерашний день в столице зафиксировали 5,6 тысяч новых больных ковидом, за понедельник — 5,5. Пики заболеваемости пришлись на середину и конец июня: в течение нескольких дней в Москве заболевали по 8,5-9 тысяч человек в сутки.