В Москве закончилась вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона». В настоящее время записаться на вакцинацию этим препаратом нельзя, а люди, сделавшие только первую прививку, остались в подвешенном состоянии.

«Сегодня простояла целый час за второй вакциной „Эпивак“, а потом узнала в павильоне, что её нет. И не известно, когда будет. Меня не предупредили ни до, ни во время очереди» , — рассказала жительница города «Зеленоград.ру». Сейчас, пока Москва ждет новых партий вакцины от Минздрава РФ, привиться можно только «Спутником V».

Как долго нужно ждать, неизвестно. Другому нашему читателю, который был записан на вторую прививку, в горбольнице сказали, что дата вакцинации перенесена на 12 июля.

Без второго компонента вакцины, по словам руководителя лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, «будет 50-60% защиты, иммунитет не сможет защитить, если попадет коронавирус».