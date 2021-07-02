Теперь всем заболевшим ОРВИ зеленоградцам придётся соблюдать самоизоляцию до отрицательного ПЦР-теста. Также больным ОРВИ и тем, кто живет с ними в одой квартире, будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу, который вместе с ПЦР-исследованием поможет точнее определить, инфицирован ли человек.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Эти меры связаны с распространением более заразного «индийского» штамма коронавируса и схожестью симптомов ковида и ОРВИ в первые дни заболевания. В то же время за последние две недели «Москва пробила все эпидемиологические пороги» по заболеваемости ОРВИ, хотя лето не попадает в сезон простуд, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на слова заммэра.

Это не новая мера — предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции давали всем пациентам с ОРВИ с середины прошлого года. Но в сентябре её отменили. Тогда 75% наших читателей, принявших участие в опросе, ответили, что не стали бы обращаться в поликлинику с симптомами ОРВИ, если придётся в любом случае оставаться на самоизоляции.

Ситуация с ковидом в Москве остаётся напряженной. Резервных госпиталей для лечения ковида недостаточно, поэтому перепрофилируются некоторые больницы. По данным мэрии, более 10% жителей столицы переболели коронавирусом. Однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза. При этом привились от ковида в Москве уже 2,6 млн человек.