Все пациенты с ОРВИ получат предписание об обязательной самоизоляции 17.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Все случаи ОРВИ в Москве будут считаться основанием для подозрения на коронавирусную инфекцию, объявил столичный департамент здравоохранения. Таких пациентов будут наблюдать как потенциальных носителей вируса, им и всем проживающим с ним лицам будет выдаваться именное постановление главного санитарного врача о необходимости соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Это решение принято по рекомендации Клинического комитета главврачей «коронавирусных» клиник столицы.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной, мы ежедневно фиксируем рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых все меньше людей, которые приехали из-за рубежа. Вирус активно распространяется уже внутри города, — отметила вице-мэр Анастасия Ракова. — Все эти меры мы принимаем для того, чтобы не допустить или максимально уменьшить количество тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекции с одной стороны, с другой стороны — не ухудшить эпидемиологическую ситуацию в городе и обезопасить москвичей».

Приказом демартамента здравоохранения (ДЗМ) утверждёны алгоритмы ведения пациентов с ОРВИ и ковид-19 на дому и в амбулаторных КТ-центрах.

Согласно этому алгоритму, больным с симптомами ОРВИ и температурой до 38,5 градусов будут на первом этапе рекомендовать парацетамол и противовирусные препараты (ингавирин и тамифлю). В следующие несколько суток врачи должны ежедневно контролировать их состояние по телефону. Если наступает ухудшение и температура повышается, назначают антибиотики. Если температура остаётся высокой на фоне антибиотиков, больным назначают КТ — обследование проводится в круглосуточных амбулаторных КТ-центрах, один из которых на днях заработал и в Зеленограде. А при появлении симптомов коронавируса (высокая температура, боль в мышцах, нарушение обоняния, сухой кашель, затруднение дыхания) больных переведут на алгоритм лечения ковид-19. Взятие биоматериала проводят в 1-й и 11-й день ОРВИ.

Такой алгоритм позволит вести динамические наблюдения в ежедневном режиме, в случае ухудшения состояния — оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации, считают в ДЗМ.

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Метки:
коронавирус, эпидемия, карантин
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