В этом центре в круглосуточном режиме проводят диагностику пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Всего в Москве открыли 45 таких центров.

Пациенты с подозрением на коронавирус будут попадать на обследование в КТ-центр по решению врача поликлиники, телемедицинского центра, или вызванной бригады скорой помощи. После проведения обследований больному поставят диагноз и, исходя из клинической картины, госпитализируют либо определят тактику лечения на дому.

«Они развернуты на базе зданий городских поликлиник, имеющих кабинеты компьютерной томографии», уточнялось в сообщении столичного департамента здравоохранения — эти здания временно закрыли для планового посещения горожан, чтобы обеспечить эпидбезопасность пациентов и медицинского персонала.

Сегодня стали известны адреса КТ-центров — в Зеленограде единственный амбулаторный КТ-центр размещён в городской клинической больнице им. Кончаловского. Очевидно, это связано с тем, что ни в одной зеленоградской поликлинике до сих пор нет аппаратуры для компьютерной томографии. В поликлинике 201 установить компьютерный томограф (КТ) планировали после капитального ремонта здания в 2019 году, но в конце года ремонт вместе с обновлением оборудования отложили до 2023 года.