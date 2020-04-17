Амбулаторный центр с компьютерной томографией для диагностики коронавируса заработал на базе зеленоградской горбольницы 17.04.2020 ZELENOGRAD.RU

В этом центре в круглосуточном режиме проводят диагностику пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Всего в Москве открыли 45 таких центров.

Пациенты с подозрением на коронавирус будут попадать на обследование в КТ-центр по решению врача поликлиники, телемедицинского центра, или вызванной бригады скорой помощи. После проведения обследований больному поставят диагноз и, исходя из клинической картины, госпитализируют либо определят тактику лечения на дому.

«Они развернуты на базе зданий городских поликлиник, имеющих кабинеты компьютерной томографии», уточнялось в сообщении столичного департамента здравоохранения — эти здания временно закрыли для планового посещения горожан, чтобы обеспечить эпидбезопасность пациентов и медицинского персонала.

Сегодня стали известны адреса КТ-центров — в Зеленограде единственный амбулаторный КТ-центр размещён в городской клинической больнице им. Кончаловского. Очевидно, это связано с тем, что ни в одной зеленоградской поликлинике до сих пор нет аппаратуры для компьютерной томографии. В поликлинике 201 установить компьютерный томограф (КТ) планировали после капитального ремонта здания в 2019 году, но в конце года ремонт вместе с обновлением оборудования отложили до 2023 года.

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В амбулаторных КТ-центрах пациентам с подозрением на коронавирус будут проводить КТ, УЗИ, ЭКГ, лабораторные исследования для точной постановки диагноза. Одного лабораторного теста на коронавирус для этого недостаточно, в 20-30% случаев он даёт ложноположительный результат, как признал клинический комитет главврачей «коронавирусных» клиник. Новый подход к диагностике даст возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить её характер — у вирусной пневмонии есть характерные отличительные признаки.

Приказом департамента здравоохранения (ДЗМ) утверждёны алгоритмы ведения пациентов с ОРВИ и ковид-19 на дому и в амбулаторных КТ-центрах.

КТ-центры уже заработали на полную мощность, по заявлению ДЗМ — за прошедшие три дня там провели семь тысяч КТ-исследований органов грудной клетки, в 30% случаев выявлены признаки вирусной пневмонии. Более трех тысяч человек получили противовирусные лекарства для лечения на дому, некоторые были госпитализированы, отчитывается мэрия.

На этой неделе изменился и режим работы всей зеленоградской больницы — она получила также новый статус: в числе 12 стационаров Москвы она примет поток столичных пациентов, которым необходима экстренная медицинская помощь — и которых ранее везли в десятки клиник, перепрофилированных теперь под лечение коронавируса. Таким образом, зеленоградская больница должна стать «стационаром без коронавируса» для пациентов со всеми остальными диагнозами, реализуя максимум противоэпидемических мер, чтобы сделать их пребывание в больнице безопасным.

Как в ГКБ им. Кончаловского будут совмещать обе этих функции и разделять потоки пациентов, где именно будет расположен новый амбулаторный КТ-центр и как он будет работать для зеленоградцев, планируем рассказать в ближайшее время.

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Метки:
медицина, коронавирус, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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