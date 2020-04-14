1
Зеленоградская больница возьмёт на себя экстренную помощь московским пациентам — вместо стационаров, перепрофилированных под лечение коронавируса 14.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Городская клиническая больница им. Кончаловского в Зеленограде вошла в список из 12 стационаров Москвы, которые будут оказывать экстренную медицинская помощь — сюда будет перенаправлен поток больных из стационаров, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом. Количество «коронавирусных» стационаров в ближайшие 10 дней увеличится на 24 клиники, а зеленоградская больница станет «стационаром без коронавируса» для остальных пациентов — с максимумом противоэпидемических мер.

К 14 апреля число заболевших коронавирусом в Москве выросло до 1489 человек в сутки. В ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в уже перепрофилированных под коронавирус госпиталях, констатировал столичный департамент здравоохранения (ДЗМ) и объявил мобилизацию всей системы московского здравоохранения. В общей сложности в больницах ДЗМ будет развернуто около 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией — в городских, федеральный и частных клиниках, которые перепрофилируют частично или целиком.

Тех больных, кто ранее получал узкоспециализированную помощь в перепрофилированных клиниках, — например, по профилю микрохирургия, — продолжат принимать в других стационарах, куда временно будут переведены отделения и специалисты. А для оказания экстренной помощи пациентов переадресуют в 12 городских стационаров, в числе которых и зеленоградская горбольница. В них будут заниматься всеми пациентами кроме тех, у кого выявлен COVID-19, есть подозрение на него, или выявлена вирусная пневмония. Сюда же переведут прежних пациентов из стационаров, ставших «коронавирусными», которых невозможно сейчас выписать и продолжать лечить на дому.

Согласно приказу ДЗМ от 11 апреля, копия которого имеется в распоряжении редакции, в ГКБ им. Кончаловского для приёма таких пациентов предназначены 812 коек. «Скорая помощь» будет доставлять сюда пациентов при состояниях, представляющих опасность для жизни, или с заболеваниями, при которых состояние здоровья может ухудшится в течение суток.

«Мы и раньше оказывали экстренную медицинскую помощь, но на местном уровне, — пояснили „Зеленоград.ру“ в пресс-службе горбольницы. — Теперь будем принимать и пациентов „большой“ Москвы по всем профилям наших отделений. Плановую помощь уже максимально сократили в связи с эпидемией, берем больных только в жизнеугрожающих ситуациях».

Выбранные для экстренной помощи стационары оснащены достаточным количеством необходимого высокотехнологичного оборудования, а также кадровыми ресурсами, сообщает ДЗМ. В них будут соблюдены исчерпывающие противоэпидемиологические меры по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.

Читайте также
Что изменилось в зеленоградском здравоохранении из-за коронавируса: рецепты, лекарства, поликлиники, больница. И все важные телефоны
Поликлиники тоже перепрофилируют

Помимо больниц 40 зданий городских поликлиник, в которых есть компьютерная томография (КТ), по решению ДЗМ перепрофилируются в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус и будут работать в круглосуточном режиме, как сообщил департамент. Попасть в них можно будет только на скорой помощи или по назначению врача поликлиники, если он в результате наблюдения пациента на дому заметит ухудшение его состояния. В амбулаторном центре можно будет пройти КТ, УЗИ, кардиографию, сдать кровь и мазок для теста на коронавирус. По итогам комплексного обследования врач поставит диагноз, определит наличие или отсутствие пневмонии, степень тяжести и примет решение о продолжении лечения пациента на дому или госпитализации в стационар.

Будет ли создан такой амбулаторный центр (или центры) в Зеленограде, пока неизвестно.

Читайте также
«Инфекция всё равно будет в каждой поликлинике». Врач из Зеленограда о решении выделить часть поликлиник для диагностики ковид-19
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коронавирус, эпидемия, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
Реклама
Реклама
Обсуждение
Майкл Маерс
3 часа назад
В нашей больнице отделы,палаты и окна в этих палатах для больных коронавирусом надо будет закрывать решётками под напряжением и колючей проволокой,а то эти заразники всё равно будут выходить из больницы и заражать людей.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Зеленоградская больница возьмёт на себя экстренную помощь московским пациентам — вместо стационаров, перепрофилированных под лечение коронавируса Новости
«Волосы стынут в жилах». Актёр Антон Лапенко из Зеленограда в программе «Вечерний Ургант» Истории
В горбольнице резко снизились запасы крови — очень нужны доноры Новости
«Все должны восприниматься как потенциально зараженные». Медсестра зеленоградской поликлиники о визитах на дом, индивидуальной защите и неразберихе Истории
Космические значки из Зеленограда. Как в НИИМП и на «Компоненте» делали особенные сувениры Истории
Покупатели квартир в новостройках 3-го микрорайона организовали выбор новой управляющей компании. Они призывают соседей объединяться для решения общих проблем Новости
«Инфекция всё равно будет в каждой поликлинике». Врач из Зеленограда о решении выделить часть поликлиник для диагностики ковид-19 Блоги
Дневник волонтёра - продолжение. Журналист «Зеленоград.ру» день за днём рассказывает о своей работе волонтёром во время эпидемии коронавируса.Новые записи с 11 апреля Истории
За нарушение режима самоизоляции москвичей начали штрафовать на 15 тысяч рублей Новости
В Москве ввели новые ограничения из-за эпидемии: остановка большинства предприятий, строек, каршеринга, госзакупок. Пропуска на следующей неделе Новости
Пропуска для поездок на машинах и любом общественном транспорте вводят с 15 апреля Новости
Трафик по платной дороге М-11 упал на 75 процентов. Концессионеры могут попросить поддержку у государства Новости
«Теперь люди не будут сообщать, что больны». Как живет на карантине семья с подозрением на коронавирус и почему вахтер подслушивает под их дверью Истории
Зеленоградцы с коронавирусом существуют — теперь это признано официально Новости
Время ограничения шумных работ в домах Подмосковья расширили из-за эпидемии. В Москве ничего не меняют Новости
Что изменилось в зеленоградском здравоохранении из-за коронавируса: рецепты, лекарства, поликлиники, больница. И все важные телефоны Ответы
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей семьям с детьми. Но не всем Новости
Ребенку из Зеленограда сделали укол самого дорогого лекарства в мире Новости
Нужно все-таки носить маски во время эпидемии или нет? А срочно делать их дома самому? Ответы
Подъезды начали дезинфицировать дважды в сутки Новости
Сотрудники «Жилищника» продолжают работать большими группами, будто нет никакой эпидемии Новости
Как убирают и дезинфицируют жилые дома в Зеленограде для профилактики распространения коронавируса Ответы
Полиции дали полномочия штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве. Заниматься шумными соседями, собаками и другими «московскими» нарушениями полиция пока не будет Истории
Избавиться от вонючей краски при ремонте дома. Нужна ваша помощь! Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру