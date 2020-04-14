К 14 апреля число заболевших коронавирусом в Москве выросло до 1489 человек в сутки. В ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в уже перепрофилированных под коронавирус госпиталях, констатировал столичный департамент здравоохранения (ДЗМ) и объявил мобилизацию всей системы московского здравоохранения. В общей сложности в больницах ДЗМ будет развернуто около 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией — в городских, федеральный и частных клиниках, которые перепрофилируют частично или целиком.

Тех больных, кто ранее получал узкоспециализированную помощь в перепрофилированных клиниках, — например, по профилю микрохирургия, — продолжат принимать в других стационарах, куда временно будут переведены отделения и специалисты. А для оказания экстренной помощи пациентов переадресуют в 12 городских стационаров, в числе которых и зеленоградская горбольница. В них будут заниматься всеми пациентами кроме тех, у кого выявлен COVID-19, есть подозрение на него, или выявлена вирусная пневмония. Сюда же переведут прежних пациентов из стационаров, ставших «коронавирусными», которых невозможно сейчас выписать и продолжать лечить на дому.

Согласно приказу ДЗМ от 11 апреля, копия которого имеется в распоряжении редакции, в ГКБ им. Кончаловского для приёма таких пациентов предназначены 812 коек. «Скорая помощь» будет доставлять сюда пациентов при состояниях, представляющих опасность для жизни, или с заболеваниями, при которых состояние здоровья может ухудшится в течение суток.

«Мы и раньше оказывали экстренную медицинскую помощь, но на местном уровне, — пояснили „Зеленоград.ру“ в пресс-службе горбольницы. — Теперь будем принимать и пациентов „большой“ Москвы по всем профилям наших отделений. Плановую помощь уже максимально сократили в связи с эпидемией, берем больных только в жизнеугрожающих ситуациях».

Выбранные для экстренной помощи стационары оснащены достаточным количеством необходимого высокотехнологичного оборудования, а также кадровыми ресурсами, сообщает ДЗМ. В них будут соблюдены исчерпывающие противоэпидемиологические меры по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.