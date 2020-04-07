Что изменилось в зеленоградском здравоохранении из-за коронавируса: рецепты, лекарства, поликлиники, больница. И все важные телефоны 07.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Во время эпидемии коронавируса работа медицинских учреждений Зеленограда значительно изменилась: поликлиники работают в особом режиме, многие услуги приостановлены, изменился порядок работы горбольницы и перинатального центра (роддома). Собрали важную информацию и телефоны по вопросам рецептов и лекарств, вызовов на дом и визитов в поликлиники, работы больницы и роддома, а также психологической помощи.

Самое важное

  • Выписка и заказ льготных лекарств для пожилых зеленоградцев (от 65 лет) и жителей с хроническим заболеваниям: 8-499-210-2562
  • Вызов врача: 8-499-210-0333 (в часы работы поликлиник)
  • Скорая помощь при ухудшении состояния: 103, 112
  • Горячая линия Москвы по коронавирусу: 8-495-870-4509 (ежедневно с 8:00 до 21:00)

Рецепты и лекарства для льготников

Выписать и заказать льготные лекарства, пользуясь «горячей линией» поликлиники 8-499-210-2562, можно на срок до шести месяцев (в зависимости от препарата). Осмотр терапевта для выписки рецептов не требуется. Социальные службы доставят медикаменты на дом.

Зеленоградцы отзываются о новом порядке получения рецептов и лекарств по-разному. Кто-то хвалит соцработников и волонтёров, которые быстро организовали получение рецепта для пациента и доставку инсулина, тест-полосок и расходников для инсулиновой помпы из аптеки в Москве. А кто-то рассказывает, что пенсионерам, которым не положен соцработник, ничего на дом не доставляют — нужно, как обычно, записываться к специалисту или к фельдшеру, идти брать рецепт, ставить печать на другом этаже, спускаться в аптеку и получать лекарства, отстояв в длинной очереди с теми же соцработниками.

О том, что проблему удалось решить, обратившись в поликлинику, рассказал несколько дней назад один из читателей «Зеленоград.ру». По его словам, на единую горячую линию Москвы по коронавирусу 8-495-870-4509 практически невозможно дозвониться, чтобы оставить заявку. «Решили вопрос напрямую с поликлиникой, — поделился читатель. — Там запросили все данные по необходимым препаратам и пациенту. На следующей неделе доставят все домой».

Телефоны зеленоградских поликлиник, филиалов ГКБ им.Кончаловского:

  • Филиал №1 (Каштановая аллея) — круглосуточная справочная 8-499-734-1441, стойка информации (в часы работы) 8-495-984-2491
  • Остальные филиалы — справочная (многоканальный) 8-495-011-0237
  • Филиал №2 (корпус 2042) — заведующий 8-499-210-3415, 8-499-210-3160
  • Филиал №3 (корпус 225) — заведующий 8-499-735-5580
  • Филиал №4 (корпус 1460) — заведующий 8-499-717-0255
  • Филиал №5 (корпус 911) — заведующий 8-499-731-3290

Дистанционная выписка лекарств в форме электронного рецепта введёна приказом Минздрава России №198н от 19 марта 2020 года. Эту возможность предписано реализовать всем руководителям медицинских организаций. Врачам также рекомендовано перевести диспансерное наблюдение за пациентами на удаленную форму и регулярно их обзванивать.

Поликлиники и вызовы на дом

Всё чаще врачи-специалисты временно меняют профиль и выходят на участки, чтобы помогать пациентам на дому, потому что число вызовов на дом значительно возросло.

Мэрия сообщает, что работу городских поликлиник усилили более 730 ординаторов из медицинских вузов. Все они имеют первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами участковыми, прошли обучение в системе ЕМИАС и подробный инструктаж по работе с пациентами с подозрением на коронавирус, и теперь самостоятельно ведут прием и осуществляют выезды на дом.

Зеленоградская городская больница просит горожан отложить визиты в поликлинику, если это не повлияет на состояние здоровья. «Если необходима медпомощь — рекомендуем всем, особенно пожилым людям, вызывать врача на дом. В экстренных ситуациях стоит обратиться в поликлинику — если жалобы и симптомы требуют очного осмотра и исследований» , — заявила заммэра Анастасия Ракова.

Телефоны для вызова врача на дом:

  • Филиал №1 (Каштановая аллея) — 8-499-734-1462
  • Остальные филиалы — 8-499-210-0333, 8-499-645-5331

Во всех зданиях поликлиник на входе обязательно выдают маски, а также проводят термометрию. Разделены потоки пациентов и больных с признаками острых вирусных инфекций. Для них организованы отдельные входы и кабинеты первичного приёма, их можно найти по указателям на двецрях и зданиях поликлиник:

  • Филиал №1 (Каштановая аллея) — отдельный вход через бокс, заболевших принимают в кабинете № 119
  • Филиал №2 (корпус 2042) — отдельный вход справа от центрального, кабинет № 129
  • Филиал №3 (корпус 225) — отдельный вход с обратной стороны здания, кабинет № 115
  • Филиал №4 (корпус 1460) — отдельный вход с обратной стороны здания, кабинет № 109
  • Филиал №5 (корпус 911) — отдельный вход с обратной стороны здания, кабинет № 110

Закрыты все дневные стационары (кроме онкологического стационара в корпусе 225), отделения профилактики, спортивной медицины и реабилитации. Плановую диспансеризацию и вакцинацию приостановили, плановые приемы и обследования — по острой необходимости. Стоматологические кабинеты оказывают только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях. Продолжают работу аптечные пункты.

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Городская больница

В больнице с 20-х чисел марта полностью прекращен доступ посетителей к пациентам, отменены даже введённые ранее специальные пропуска. Приём передач для больных продолжается, установлен график встреч с лечащими врачами. Закрыт стационар краткого пребывания. Ограничили госпитализацию, экстренная помощь и плановая — по жизнеугрожающим состояниям.

При этом плановые операции не отменяются — хирургическая, онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медпомощи будут обеспечены, по ним будет отдельный порядок и механизм, как утверждают городские власти.

Круглосуточная горячая линия больницы: 8-925-483-2321

Перинатальный центр

В зеленоградском роддоме на улице Александровка запрещены партнерские роды. Временно прекратили работу сотрудники МФЦ («Мои документы») — не оформляют и не выдают свидетельства о рождении и полисы ОМС для малышей. Но москвичи получают набор для новорожденного в обычном режиме.

Изменился график работы КДО перинатального центра — по будням с 8:00 до 16:00. Плановые приемы и обследование взрослых и детей приостановлены. Принимают только беременных, стоящих на учете в КДО, и беременных с жалобами — без признаков ОРВИ и без сопровождающих. Пренатальный скрининг проводится в часы работы.

Все занятия в Школах для будущих родителей и экскурсии проходят в прямом эфире в инстаграме @rd_zelenograd.

В акушерско-гинекологических отделениях женской консультации плановые консультативные приемы и обследования ограничены. Будут организованы патронажи на дому, как обещают в ГКБ им. Кончаловского.

Круглосуточная горячая линия перинатального центра: 8-915-309-8336.

Психологическая помощь

Службу психологической поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью самоизоляции, организовали столичные психологи и психотерапевты. Телефон (анонимный): 8(495)150-5445 работает с 9:00 до 20:00. Консультируют врачи ПКБ №4 им. Ганнушкина.

Можно также звонить в круглосуточную Московскую службу психологической помощи населению по номеру 051 (с городского) или +7-495-051 (с мобильного), писать в онлайн-чат на сайте или записаться там на дистанционную консультацию.

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Метки:
медицина, поликлиника, коронавирус, эпидемия, больница, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского, Перинатальный центр (роддом)
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