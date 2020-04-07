Рецепты и лекарства для льготников

Выписать и заказать льготные лекарства, пользуясь «горячей линией» поликлиники 8-499-210-2562, можно на срок до шести месяцев (в зависимости от препарата). Осмотр терапевта для выписки рецептов не требуется. Социальные службы доставят медикаменты на дом.

Зеленоградцы отзываются о новом порядке получения рецептов и лекарств по-разному. Кто-то хвалит соцработников и волонтёров, которые быстро организовали получение рецепта для пациента и доставку инсулина, тест-полосок и расходников для инсулиновой помпы из аптеки в Москве. А кто-то рассказывает, что пенсионерам, которым не положен соцработник, ничего на дом не доставляют — нужно, как обычно, записываться к специалисту или к фельдшеру, идти брать рецепт, ставить печать на другом этаже, спускаться в аптеку и получать лекарства, отстояв в длинной очереди с теми же соцработниками.

О том, что проблему удалось решить, обратившись в поликлинику, рассказал несколько дней назад один из читателей «Зеленоград.ру». По его словам, на единую горячую линию Москвы по коронавирусу 8-495-870-4509 практически невозможно дозвониться, чтобы оставить заявку. «Решили вопрос напрямую с поликлиникой, — поделился читатель. — Там запросили все данные по необходимым препаратам и пациенту. На следующей неделе доставят все домой».

Телефоны зеленоградских поликлиник, филиалов ГКБ им.Кончаловского:

Филиал №1 (Каштановая аллея) — круглосуточная справочная 8-499-734-1441, стойка информации (в часы работы) 8-495-984-2491

Остальные филиалы — справочная (многоканальный) 8-495-011-0237

Филиал №2 (корпус 2042) — заведующий 8-499-210-3415, 8-499-210-3160

Филиал №3 (корпус 225) — заведующий 8-499-735-5580

Филиал №4 (корпус 1460) — заведующий 8-499-717-0255

Филиал №5 (корпус 911) — заведующий 8-499-731-3290

Дистанционная выписка лекарств в форме электронного рецепта введёна приказом Минздрава России №198н от 19 марта 2020 года. Эту возможность предписано реализовать всем руководителям медицинских организаций. Врачам также рекомендовано перевести диспансерное наблюдение за пациентами на удаленную форму и регулярно их обзванивать.