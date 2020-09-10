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Карантин для больных ОРВИ при отрицательном тесте на коронавирус решили отменить 10.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Больных с ОРВИ перестанут автоматически приравнивать к заболевшим ковид-19, как это было во время эпидемии. Предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции с середины апреля давали всем пациентам с ОРВИ. Теперь если тест на коронавирус будет отрицательным, то и карантин соблюдать не потребуется. Однако собственно тестирование на эту инфекцию для людей с симптомами ОРВИ остаётся обязательным.

Изменения касаются не только больных с обычной простудой. С понедельника, 14 сентября, вводятся в целом новые правила маршрутизации и диагностики пациентов с симптомами ОРВИ, гриппом и пневмониями разного рода, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Это связано с тем, что наступает период роста сезонных вирусов и инфекций и потребовались новые алгоритмы для разделения потоков пациентов с разными диагнозами в поликлиниках, стационарах и «скорой помощи».

ОРВИ и грипп

Пациенты с выраженными симптомами ОРВИ, кроме теста на коронавирус, будут сдавать экспресс-тест на грипп — как при лечении на дому, так и при госпитализации в стационар. В первую очередь те, у кого явные признаки гриппа: высокая температура, ломота в теле и так далее. «Скорая», прежде чем отвезти пациента в больницу, обязана провести такой тест, «чтобы исключить эту инфекцию и не допустить заражения окружающих».

Пневмонии

Весной любого человека с вирусной пневмонией, которую можно диагностировать с помощью компьютерной томографии (КТ), также автоматически считали заболевшим коронавирусом вне зависимости от результата теста. В условиях же, когда растёт число заболевших другими инфекциями, требуется более точная диагностика, поэтому для диагностики пневмонии тоже разработали новые правила.

«Для того чтобы человеку поставить диагноз „пневмония ковид-19“, необходимо выявить вирусную пневмонию на КТ и получить либо положительный тест на ковид, либо отрицательный тест на всю остальную линейку вирусов. Так мы будем проводить дополнительную диагностику пневмонии, чтобы правильно, точечно лечить людей», — сказала Ракова.

Более точным по сравнению с весной стало теперь и ПЦР-тестирование (по мазку).

Стационары

Стационары по новым правилам со следующей недели будут разделены на несколько групп:

  • для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом
  • для пациентов с подтвержденным ковидом
  • для больных с пневмонией невирусного происхождения

Алгоритмы, критерии диагностики и госпитализации уже определены.

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Метки:
медицина, коронавирус, карантин, грипп, орви, ракова анастасия
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