Больных с ОРВИ перестанут автоматически приравнивать к заболевшим ковид-19, как это было во время эпидемии. Предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции с середины апреля давали всем пациентам с ОРВИ. Теперь если тест на коронавирус будет отрицательным, то и карантин соблюдать не потребуется. Однако собственно тестирование на эту инфекцию для людей с симптомами ОРВИ остаётся обязательным.
Изменения касаются не только больных с обычной простудой. С понедельника, 14 сентября, вводятся в целом новые правила маршрутизации и диагностики пациентов с симптомами ОРВИ, гриппом и пневмониями разного рода, рассказала заммэра Анастасия Ракова.
Это связано с тем, что наступает период роста сезонных вирусов и инфекций и потребовались новые алгоритмы для разделения потоков пациентов с разными диагнозами в поликлиниках, стационарах и «скорой помощи».
Пациенты с выраженными симптомами ОРВИ, кроме теста на коронавирус, будут сдавать экспресс-тест на грипп — как при лечении на дому, так и при госпитализации в стационар. В первую очередь те, у кого явные признаки гриппа: высокая температура, ломота в теле и так далее. «Скорая», прежде чем отвезти пациента в больницу, обязана провести такой тест, «чтобы исключить эту инфекцию и не допустить заражения окружающих».
Весной любого человека с вирусной пневмонией, которую можно диагностировать с помощью компьютерной томографии (КТ), также автоматически считали заболевшим коронавирусом вне зависимости от результата теста. В условиях же, когда растёт число заболевших другими инфекциями, требуется более точная диагностика, поэтому для диагностики пневмонии тоже разработали новые правила.
«Для того чтобы человеку поставить диагноз „пневмония ковид-19“, необходимо выявить вирусную пневмонию на КТ и получить либо положительный тест на ковид, либо отрицательный тест на всю остальную линейку вирусов. Так мы будем проводить дополнительную диагностику пневмонии, чтобы правильно, точечно лечить людей», — сказала Ракова.
Более точным по сравнению с весной стало теперь и ПЦР-тестирование (по мазку).
Стационары по новым правилам со следующей недели будут разделены на несколько групп:
- для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом
- для пациентов с подтвержденным ковидом
- для больных с пневмонией невирусного происхождения
Алгоритмы, критерии диагностики и госпитализации уже определены.