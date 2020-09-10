Больных с ОРВИ перестанут автоматически приравнивать к заболевшим ковид-19, как это было во время эпидемии. Предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции с середины апреля давали всем пациентам с ОРВИ. Теперь если тест на коронавирус будет отрицательным, то и карантин соблюдать не потребуется. Однако собственно тестирование на эту инфекцию для людей с симптомами ОРВИ остаётся обязательным.

Изменения касаются не только больных с обычной простудой. С понедельника, 14 сентября, вводятся в целом новые правила маршрутизации и диагностики пациентов с симптомами ОРВИ, гриппом и пневмониями разного рода, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Это связано с тем, что наступает период роста сезонных вирусов и инфекций и потребовались новые алгоритмы для разделения потоков пациентов с разными диагнозами в поликлиниках, стационарах и «скорой помощи».