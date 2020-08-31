Где зеленоградцы могут сделать прививку от гриппа 31.08.2020 ZELENOGRAD.RU

С 1 сентября в Москве начинается прививочная кампания против гриппа. С завтрашнего дня на вакцинацию можно прийти к терапевту по предварительной записи.

С этого же дня начнут работать мобильные пункты: на станции Крюково, а также у станций метро, в частности, возле Речного вокзала, Тушинской и Петровско-Разумовской. В будние дни эти пункты открыты с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 16:00. Мобильные пункты будут работать до 1 ноября.

Сделать прививку в мобильном пункте могут все совершеннолетние жители, для этого понадобятся паспорт и письменное согласие пациента, оно оформляется на месте. Перед вакцинацией врачи определят возможные противопоказания, измеряют температуру и артериальное давление. Все привитые от гриппа получат сертификаты. Вся процедура займет 10-15 минут. Беременные могут привиться только в поликлиниках. Несовершеннолетние — в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

В Москве для вакцинации используют российские препараты «Гриппол плюс» и «Совигрипп», созданные на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов гриппа типов А и В.

Как прививаться

На сайте mos. ru указано, что прививку лучше делать до начала сезонного подъема заболеваемости. Минимальный срок для выработки иммунитета — 10-12 дней, защитный уровень антител вырабатывается через 21 день, поэтому прививаться нужно заранее.

В этом году прививочную кампанию планируют сделать более масштабной, чем в предыдущем. В прошлом сезоне прививку от гриппа сделали около семи миллионов москвичей. Сейчас власти намерены привить 60 процентов населения — около 7,6 миллионов человек.

Более половины читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, сообщили, что будут прививаться от гриппа в этом году. По данным главы департамента здравоохранения, на стартовом этапе уже готово к использованию более миллиона доз вакцин, в дальнейшем они будут докупаться.

27 августа первая российская вакцина от коронавируса, которую производят в Зеленограде на фармацевтическом заводе «Биннофарм», начала поступать в больницы, массовая вакцинация начнётся примерно в середине сентября. В депздраве отмечают, что интервал между прививкой от гриппа и ковида должен составлять не менее месяца: «Очень важно иметь в виду: когда вакцина появится в гражданском обороте, интервал между вакцинациями от коронавируса и гриппа не должен составлять меньше месяца. Тем более, мы не все знаем об их сочетании».

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Метки:
коронавирус, грипп, прививки
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