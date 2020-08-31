С 1 сентября в Москве начинается прививочная кампания против гриппа. С завтрашнего дня на вакцинацию можно прийти к терапевту по предварительной записи.

С этого же дня начнут работать мобильные пункты: на станции Крюково, а также у станций метро, в частности, возле Речного вокзала, Тушинской и Петровско-Разумовской. В будние дни эти пункты открыты с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 16:00. Мобильные пункты будут работать до 1 ноября.

Сделать прививку в мобильном пункте могут все совершеннолетние жители, для этого понадобятся паспорт и письменное согласие пациента, оно оформляется на месте. Перед вакцинацией врачи определят возможные противопоказания, измеряют температуру и артериальное давление. Все привитые от гриппа получат сертификаты. Вся процедура займет 10-15 минут. Беременные могут привиться только в поликлиниках. Несовершеннолетние — в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

В Москве для вакцинации используют российские препараты «Гриппол плюс» и «Совигрипп», созданные на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов гриппа типов А и В.