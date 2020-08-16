Массовую вакцинацию от сезонного гриппа в Москве начнут 1 сентября, сообщил Собянин. В этом году прививочную кампанию планируют сделать более масштабной, чем в предыдущем. В прошлом сезоне прививку от гриппа сделали около семи миллионов москвичей.

Возможно, именно это спасло город от больших пиков заболеваемости с приходом коронавируса весной, говорит мэр. Теперь надо как минимум повторить этот объём «и проводить вакцинацию раньше, потому что нужен какой-то период времени, когда вакцина должна сработать».

На самом деле вышло не намного раньше. В прошлом году прививочная кампания началась 4 сентября, а в 2018-м и вовсе 20 августа.

Прививку можно будет сделать в поликлинике или мобильном пункте, который в Зеленограде обычно стоит на Привокзальной площади под эстакадой. Он представляет собой машину «скорой помощи» с опознавательной надписью. Мобильные пункты будут также около других железнодорожных вокзалов, около станций метро и Московского центрального кольца (МЦК).

Более половины читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, сообщили, что будут прививаться от гриппа в этом году.

Объёмы вакцинации названы в постановлении Роспотребнадзора о профилактике гриппа, ОРВИ и ковид-19 в осенне-зимний период 2020/21, действующем с 29 июля. Ведомство рекомендует уже осенью обеспечить проведение прививочной кампании с охватом не менее 60% от численности населения региона и не менее 75% из них — людей из групп риска, которые перечислены в Национальном календаре профилактических прививок.

В список для обязательной вакцинации от гриппа входят дети с 6 месяцев; учащиеся 1—11-х классов, а также профессиональных образовательных организаций и вузов; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; беременные; люди старше 60 лет; призывники; люди с хроническими заболеваниями, в том числе лёгочными и сердечно-сосудистыми, а также с метаболическими нарушениями и ожирением.

К списку для обязательной вакцинации рекомендуют добавить работников сферы птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, контактирующих с птицами и свиньями, и тех, кто разводит домашнюю птицу и свиней для продажи населению.

С 24 августа санитарные врачи будут вести детальный мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ (в том числе ковид-19) и внебольничными пневмониями с отправкой биоматериалов от больных в специализированные лаборатории Роспотребнадзора.

С этой же даты санитарные врачи должны начать информационную кампанию о важности прививок, а министерствам и департаментам здравоохранения рекомендуют организовать систематическую подготовку медперсонала, включая молодых специалистов, по вопросам оказания медицинской помощи населению при гриппе, ОРВИ, ковид-19, внебольничных пневмониях и по вопросам вакцинопрофилактики гриппа.

Еженедельные данные обо всех вакцинированных Роспотребнадзор начнёт собирать с 1 октября.

Что касается массовой вакцинации от ковид-19, она начнётся в России примерно через месяц, сообщил в воскресенье, 16 августа, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, где разработана первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Её производят в Зеленограде на фармацевтическом заводе «Биннофарм».