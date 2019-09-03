С 4 сентября любой желающий может бесплатно пройти вакцинацию от гриппа рядом со станцией Крюково в мобильном прививочном пункте.

Он традиционно расположится на Привокзальной площади, под мостом. С собой нужно иметь только паспорт гражданина РФ. Прививку сделают после измерения температуры и заполнения анкеты, сообщает сайт мэрии. Вся процедура занимает не более 15 минут.

По будням прививочный пункт работает с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 18:00, в воскресенье — 9:00 до 16:00. Бесплатная вакцинация от гриппа на площади в Крюково проходит с 2016 года.

Также прививки будут делать на станциях метро: «Речной вокзал», «Митино», «Петровско-Разумовская», «Планерная» и других.