Бесплатно привиться от гриппа можно во всех взрослых и детских поликлиниках до 6 ноября. Бесплатные пункты вакцинации работают до 28 октября — в «Моих документах» в корпусе 828 и на Привокзальной площади.



Прививочная кампания началась 20 августа. По данным департамента здравоохранения, во взрослых поликлиниках прививают в будние дни с 8:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 18:00, по воскресеньям с 9:00 до 16:00. В детских поликлиниках в будни тот же график, а в выходные — с 9:00 до 15:00. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах, отсутствие или наличие противопоказаний определит педиатр или терапевт. Детей прививают, как и в прошлом году, вакциной «Гриппол плюс», сообщили Zelenograd.ru в поликлинике №105.



Мобильный пункт (машина) на Привокзальной площади и пункт в «Моих документах» работает в будни с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, в воскресенье с 9:00 до 16:00. Здесь вакцинируют только взрослых (от 18 лет). С собой надо иметь паспорт. Перед прививкой человек проходит медицинский осмотр, врачи-терапевты и инфекционисты определяют возможные противопоказания, измеряют температуру тела. Пациент должен дать письменное согласие на вакцинацию. После прививки выдается сертификат. Уточнить подробности процедуры можно по телефону: 8(495)318-00-11.



Также прививочная машина дежурит до 28 октября у станций метро «Речной вокзал» и «Петровско-Разумовская», а с 22 октября появится и у станции метро «Тушинская». Полный список станций метро, возле которых работают или будут работать пункты вакцинации, опубликован на сайте Депздрава. Там же — адреса девяти московских торговых комплексов, где тоже прививают от гриппа (зеленоградских среди них нет).



В прошлом году взрослых начали прививать от гриппа в конце августа, а детей — в начале сентября. В начале декабря прививочный «сезон» закончился вместе с вакциной. Врачи советуют прививаться сейчас, не дожидаясь массовых заболеваний. Защитный эффект вакцины наступает через две недели после прививки и сохраняется в течение года. Противопоказания к вакцинации от гриппа: аллергические реакции на куриный белок, компоненты вакцины и на ранее вводимые гриппозные вакцины, острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии), нетяжелые ОРВИ, острые кишечные заболевания (прививку делают после нормализации температуры).