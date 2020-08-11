Из-за роста заболеваемости ОРВИ прививки против гриппа начнут делать раньше 11.08.2020 ZELENOGRAD.RU

В Москве готовятся к более ранней вакцинации от вирусов гриппа, сообщил Сергей Собянин. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом сам рост оперативно не отследить: Роспотребнадзор Москвы перестал публиковать данные о заболевших с конца апреля 2020 года.

Последние имеющиеся данные — публикация РИА «Новости» от конца июля, согласно которой показатели заболеваемости ОРВИ за неделю ниже показателей на аналогичной неделе 2019 года на 38 процентов.

Сейчас в больницах разделили потоки больных на тех, у кого простая пневмония, ковидная пневмония, тяжелый грипп, ОРВИ, чтобы больные не перемешивались друг с другом. Обычно вакцинация от гриппа начинается в Москве осенью. В прошлом году привились 7,3 миллиона человек. Кроме городских поликлиник, прививку можно было сделать в мобильных пунктах. Когда именно начнется вакцинация в 2020 году, не уточняется.

Ранее Роспотребнадзор подготовил постановление о профилактике гриппа, ОРВИ и ковид-19 на осенне-зимний период 2020—2021 годы, которое сейчас обсуждается. В документе предлагается вакцинировать не менее 48 процентов от численности людей в регионе. Согласно проекту, с 1 октября Роспотребнадзор будет еженедельно собирать данные обо всех вакцинированных от гриппа, а санитарные врачи с 24 августа будут вести информационную кампанию о важности прививок.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции уже зарегистрирована. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи. Площадкой для производства вакцины в России стал фармацевтический завод «Биннофарм» в Зеленограде.

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Метки:
коронавирус, грипп, орви
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