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Запись на ревакцинацию в Зеленограде откроется 5 июля 01.07.2021 ZELENOGRAD.RU

С 5 июля зеленоградцы смогут записаться на повторную вакцинацию от коронавируса. Пока ревакцинация будет проходить только в поликлинике в корпусе 2024. О её начале сообщила мэрия. Запись онлайн (через mos.ru, emias.info) или по телефону 8-499-210-34-15.

Повторная вакцинация проводится бесплатно, при предъявлении паспорта и полиса ОМС (при его наличии). Можно выбрать любую вакцину из доступных: «Спутник V» или «Спутник Лайт» (один компонент) — независимо от того, какая была введена при первой вакцинации.

В обычных условиях ревакцинация от коронавируса будет проводиться раз в год, но сейчас из-за напряжённой эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев, сообщил оперштаб Москвы.

Переболевшим коронавирусом более полугода назад рекомендуют пройти вакцинацию, независимо от наличия и уровня антител. Они могут сделать прививку «Спутником Лайт». Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» будет использоваться преимущественно для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных.

Сделать прививку в первый раз жители Зеленограда могут по предварительной записи в поликлиниках:

  • корпус 1460 — 8-499-738-36-60
  • корпус 2042 — 8-499-210-33-43
  • Каштановая аллея, дом 2, строение 7 — 8 962-940-98-84

Или в порядке живой очереди в павильоне «Здоровая Москва» на площади Юности с 8 до 22. Также вакцинацию проводят в ТРЦ «Зеленопарк».

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Метки:
коронавирус, вакцина, Городская поликлиника № 201 (корпус 2042)
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