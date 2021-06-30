Привиться от ковида в пункте вакцинации «Зеленопарка» с 5 июля можно будет в любой день недели. Раньше он работал только по выходным. Часы приёма в будни — с 10 до 15 часов, в субботу и воскресенье по-прежнему с 10 до 20 часов. Пункт находится в музыкальной плазе, вход В.

Какую вакцину используют. При вакцинации используют двухкомпонентный препарат «Гам-КОВИД-Вак», более известный под названием «Спутник V». По сообщению врача, на данный момент срок годности вакцины — до ноября 2021 года. Если в пункте вакцинации «Зеленопарка» появятся и другие вакцины, об этом сообщат дополнительно.

Кто может сделать прививку. Вакцина доступна для всех граждан России, а также для иностранных граждан, имеющих вид на жительство либо СНИЛС и полис ОМС.

Какие документы взять с собой. Паспорт и полис ОМС, СНИЛС; для иностранных граждан — вид на жительство либо паспорт и полис ОМС, СНИЛС.

Первичный осмотр перед вакцинацией — проводится обязательно: изменяют давление, меряют температуру, уточняют наличие хронических и других заболеваний.

Что, если случится анафилактический шок из-за реакции на препарат. После прививки пациент остаётся в пункте вакцинации на 20-30 минут под наблюдением врачей. В случае необходимости они окажут квалифицированную первую помощь.

Какое количество антител является противопоказанием к вакцине. Наличие антител не является противопоказанием. Если у вас есть антитела, можете показать тест на антитела и проконсультироваться у врача в поликлинике либо в пункте вакцинации.

Нужна ли предварительная запись. Не обязательно. Это можно сделать как по записи через портал госуслуг, так и в порядке живой очереди.

Как записаться в пункт вакцинации ТРЦ «Зеленопарк» через сайт «Госуслуги». Пошаговая инструкция:

Выбрать «Все услуги». «Запись на вакцинацию от COVID-19». Записаться. Выбираем регион Московская область. Далее. На карте выбрать отделение — Андреевская ГП (ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница»). Далее кабинет для записи — ТРЦ «Зеленопарк». Выбрать дату и время.

Когда выдадут паспорт (сертификат) вакцинации. После введения второго компонента. Записаться на вторую дозу можно тут же, при введении первого компонента препарата. Между первой и второй прививкой должен пройти 21 день. Информация о получении сертификата сразу отражается в личном кабинете на сайте госуслуг, а также мос.ру. Также здесь можно пройти повторную вакцинацию. При этом не важно, где делали первую — главное, чтобы на руках был сертификат.

Пустят ли в «Зеленопарк» без прививки. Да, вход в торгово-развлекательный центр свободный. Ограничения действуют только в ресторанах и на фуд-корте — там нужно будет предъявить QR-код о вакцинации.

Где ещё зеленоградцы могут сделать прививку. В Зеленограде записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.Инфо», в информационных киосках городских поликлиник и по телефонам:

корпус 1460 — 8-499-738-36-60

корпус 2042 — 8-499-210-33-43

Каштановая аллея, дом 2, строение 7 — 8 962-940-98-84

Без записи прививку от коронавируса можно сделать в павильоне «Здоровая Москва» на площади Юности, который работает с 8 до 22 часов ежедневно.