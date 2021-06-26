Медцентр «Томоград» спонсор темы
Время работы пункта вакцинации от ковида на площади Юности продлили до 22 часов 26.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Время работы павильона «Здоровая Москва» на площади Юности продлили на два часа. Теперь сделать прививку от коронавируса здесь можно сделать с 8 до 22 часов, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте здравоохранения.

Работу по вакцинированию обещали усилить за счет медсестер и терапевтов, которые ранее проводили в павильоне диспансеризацию. Сейчас желающих привиться здесь принимают одновременно три специалиста. Позволило ли увеличить пропускную способность павильона, непонятно.

Вероятно, загрузка здесь неравномерная (возможно, большинство приходит после работы), и в какое-то время посетителей меньше, но информации о загруженности, как это сделано, к примеру, в МФЦ, в открытом доступе нет. В департаменте подтвердили, что из-за отсутствия предварительной записи время в очереди «может быть увеличено».

«В то же время у жителей округа есть возможность выбрать удобное время и записаться на вакцинацию в пунктах, открытых на базе поликлиник в 14-м, 20-м мкрн, а также на ул. Каштановой аллее, 2», — добавили в ведомстве. По их данным, записаться на вакцинацию можно день в день, максимально в течение 1-2 дней. Время работы прививочных пунктов в поликлиниках также продлено до 22 часов.

Напишите нам о своем опыте вакцинации на news@zelenograd.ru в вотсап 8-926-100-81-67 или сообщением вконтакт, фейсбук, инстаграм или телеграм.

Читайте также
Как поликлиники справляются с наплывом желающих вакцинироваться. Их стало больше в несколько раз
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Диагностика причины головной боли» МРТ головного мозга с сосудами + МРТ шейного отдела - 8900 рублей. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коронавирус, вакцина
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сбросы убили рыбу в водохранилище под Зеленоградом. За последнее время это уже третья экологическая катастрофа в Рузинских водоёмах Новости
Время работы пункта вакцинации от ковида на площади Юности продлили до 22 часов Новости
Дыры на платформах станции Крюково заделали после публикаций «Зеленоград.ру» в один день. До этого жалобы пассажиров игнорировали месяц Новости
Треть непривитых работников в каждой компании отправят на дистанционную работу. В первую очередь людей с хроническими заболеваниями и пожилых Новости
Посетители фитнеса на площади Юности теперь паркуются на пешеходной дорожке под запрещающим знаком Новости
Самую большую поликлинику в Крюково капитально отремонтируют к концу 2023 года Новости
Пускать в общественный транспорт только по QR-коду. Это планируют сделать в Подмосковье, если число заболевших будет расти Новости
Как революционер Бухарин жил на даче в Сходне и за что писатель Булгаков превратил его в борова Истории
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена начинается 28 июня Партнерский материал
На пляже у городского пруда украли телефон с шезлонга Новости
Фильм «Сердце и как им пользоваться» идет в кинотеатрах. Над ним работал зеленоградец Георгий Рюмин. Мы с ним поговорили Истории
Медицинская лаборатория «Литех» открылась в 18 микрорайоне. В честь открытия — скидка, в том числе для анализов на ковид Новости
Умерла зеленоградский экоактивист Елена Акулова. Поминки пройдут в субботу у родников, возрождением которых она занималась Новости
Пассажир чуть не провалился в дыру на первой платформе в Крюково Новости
Бильярдный клуб «Штос» в 16 микрорайоне опечатали за нарушение антиковидных мер Новости
«Безобразную» плитку возле городского пруда заменят на асфальт. До этого выбоины замазали цементом — они стали похожи на коровьи лепешки Новости
Как чиновники должны следить за безопасностью детских площадок. Префектура обновила правила Гид
Водитель умер за рулём автомобиля на парковке Научного центра Новости
Инвестор построит гостиницу рядом с роддомом на улице Александровка Новости
Ребенок сломал руку на детской площадке у городского пруда. Претензии предъявляют «Жилищнику» Новости
Как поликлиники справляются с наплывом желающих вакцинироваться. Их стало больше в несколько раз Истории
Большинство пешеходов переходят улицу в 14-м микрорайоне не по «зебре». Это доказал фонд «Городские проекты». И предложил решение Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Зеленоградские спортсмены заняли первое место на чемпионате России по акватлону — борьбе под водой Новости
Из городского пруда достали тело утонувшего ныряльщика Новости
Лестницу от «Флейты» к Савелкинскому проезду восстанавливать не будут. Из-за этого некоторым людям приходится пользоваться надземным переходом Новости
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру