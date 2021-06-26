Время работы павильона «Здоровая Москва» на площади Юности продлили на два часа. Теперь сделать прививку от коронавируса здесь можно сделать с 8 до 22 часов, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте здравоохранения.

Работу по вакцинированию обещали усилить за счет медсестер и терапевтов, которые ранее проводили в павильоне диспансеризацию. Сейчас желающих привиться здесь принимают одновременно три специалиста. Позволило ли увеличить пропускную способность павильона, непонятно.

Вероятно, загрузка здесь неравномерная (возможно, большинство приходит после работы), и в какое-то время посетителей меньше, но информации о загруженности, как это сделано, к примеру, в МФЦ, в открытом доступе нет. В департаменте подтвердили, что из-за отсутствия предварительной записи время в очереди «может быть увеличено».

«В то же время у жителей округа есть возможность выбрать удобное время и записаться на вакцинацию в пунктах, открытых на базе поликлиник в 14-м, 20-м мкрн, а также на ул. Каштановой аллее, 2», — добавили в ведомстве. По их данным, записаться на вакцинацию можно день в день, максимально в течение 1-2 дней. Время работы прививочных пунктов в поликлиниках также продлено до 22 часов.

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