За несколько дней число желающих вакцинироваться от ковида в Зеленограде выросло в несколько раз. Мэрию обязали подготовиться к наплыву желающих. Узнали, что для этого предпринимает департамент здравоохранения и достаточно ли этих мер.
После объявления обязательной вакцинации работников торговли и услуг, Роспотребнадзор обязал мэрию «определить потребность в вакцине, оборудовании, прививочных пунктах и дополнительно привлекаемых медиках». В Зеленограде вакцинация проходит по живой очереди в павильоне «Здоровая Москва» на площади Юности и по записи в трех поликлиниках.
Проблемы начались там ещё в пятницу. Официально павильон работает до 20. Но мэрия обещала «не ограничивать время работы». Это формулировалось так: «медики будут работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня». Однако около 18 часов сотрудники ещё на улице просили не занимать очередь — иначе не получится успеть до закрытия. То есть на деле павильон так и работал до 20.
Утром в субботу ситуация не стала лучше — работала только одна прививочная точка. Еще два терапевта работали на предварительном осмотре, один человек выписывал сертификаты. Остальные два кабинета были свободны — прохождение диспансеризации отменили, но дополнительных медиков не было. Из-за большой очереди некоторые люди уходили, поняв, сколько им придется ждать.
В департаменте здравоохранения пояснили, что работу по вакцинированию усилят за счет медсестер и терапевтов, которые проводили диспансеризацию. Как уточнили в ведомстве, сейчас в павильоне желающих привиться принимают одновременно три специалиста. Позволило ли увеличить пропускную способность павильона, непонятно.
Вероятно, в загрузка неравномерное и в какое-то время посетителей меньше, но информации о загруженности, как это сделано, к примеру, в МФЦ, в открытом доступе нет.
В Зеленограде записаться на вакцинацию можно в три поликлиниках: на Каштановой аллее, в 14-м и 20-м микрорайонах. Это можно сделать по телефону или на порталах mos.ru и emias.info.
По телефонам дозвониться не всегда получается. Например, при подготовке этой публикации за полтора часа мы так и не смогли дозвониться до поликлиники в 20-м.
При электронной записи свои особенности. Людям предлагают какую-то одну поликлинику, при этом непонятно, как происходит распределение. Например, многие жители старого города сообщали, что они не могут через порталы записаться в ближайшую поликлинику на Каштановой аллее — им предлагают только поликлинику в 14-м. Зато при записи по телефону, кажется, такого ограничения нет.
Если в пятницу по телефону предлагали запись через пять-семь дней, то сейчас ситуация улучшилась. В поликлиниках на Каштановой и в 14-м есть запись на послезавтра. В департаменте «Зеленоград.ру» подтвердили, что число слотов для записи на вакцинацию в поликлиниках увеличилось. Судя по расписанию на сайтах, вакцинация проводится до 22 часов. По критериям департамента, два-три дня — это допустимый срок ожидания медицинских услуг. «Недопустимый» начинается с четвертого дня.
Но при этом даже при предварительной записи людям иногда приходится подолгу ждать. Местные жители уже столкнулись с тем, что запись по факту подменяется живой очереди, и некоторые посетители вновь уходят, не сделав прививку: «В коридоре человек 30 стоит, жарко, ушел нафиг».
У нашего читателя Руслана, который пришёл по записи в поликлинику в 20-м, вакцинация заняла в итоге два часа, большую часть которых он ждал в живой очереди. Вот что он рассказал:
— Запись была на 12:50, пришел к 12:40, сразу встал в живую очередь. В итоге медработники в этих кабинетах начали возмущаться, что у них обед в 13 часов, что виноват во всем ЕМИАС. В итоге до 13:30 пропускали людей, а потом на выдержали, и пошли на обед по договоренности с начальством. Так что я и ещё человек десять, у которых запись была до 13:00 успели пройти только терапевта, вакцину не поставили. Теперь сидим и ждём окончания обеда. К работникам нет никаких претензий. Но почему нельзя было несколько смен для вакцинации поставить, чтобы вообще не было перерывов? Почему нельзя было увеличить интервалы на запись в системе ЕМИАС? Вакцины ставят давно, можно было бы уже прикинуть, сколько времени понадобится на процедуру с небольшим запасом.
Кажется, что нынешних усилий чиновников недостаточно, чтобы быстро привить всех желающих, на чем настаивает мэрия и Роспотребнадзор. Почему департамент не успевает реагировать на рост числа желающих привиться, непонятно. Как и то, успеют ли такими темпами получить первый компонент вакцины те люди, для кого это стало обязательным.
Требования работодателей вынуждают людей пробиваться в поликлиники в свободное время, минуя запись. Руслан рассказал о женщине, которая просила «войти в положение» и пропустить её без записи, потому что ее сегодня отправили с работы делать прививку.
В последних заявлениях мэрия обещала нарастить мощность вакцинации: увеличить часы работы пунктов вакцинации и открыть дополнительные на базе детских поликлиник. Когда это произойдет, неизвестно.