У нашего читателя Руслана, который пришёл по записи в поликлинику в 20-м, вакцинация заняла в итоге два часа, большую часть которых он ждал в живой очереди. Вот что он рассказал:

— Запись была на 12:50, пришел к 12:40, сразу встал в живую очередь. В итоге медработники в этих кабинетах начали возмущаться, что у них обед в 13 часов, что виноват во всем ЕМИАС. В итоге до 13:30 пропускали людей, а потом на выдержали, и пошли на обед по договоренности с начальством. Так что я и ещё человек десять, у которых запись была до 13:00 успели пройти только терапевта, вакцину не поставили. Теперь сидим и ждём окончания обеда. К работникам нет никаких претензий. Но почему нельзя было несколько смен для вакцинации поставить, чтобы вообще не было перерывов? Почему нельзя было увеличить интервалы на запись в системе ЕМИАС? Вакцины ставят давно, можно было бы уже прикинуть, сколько времени понадобится на процедуру с небольшим запасом.

Кажется, что нынешних усилий чиновников недостаточно, чтобы быстро привить всех желающих, на чем настаивает мэрия и Роспотребнадзор. Почему департамент не успевает реагировать на рост числа желающих привиться, непонятно. Как и то, успеют ли такими темпами получить первый компонент вакцины те люди, для кого это стало обязательным.

Требования работодателей вынуждают людей пробиваться в поликлиники в свободное время, минуя запись. Руслан рассказал о женщине, которая просила «войти в положение» и пропустить её без записи, потому что ее сегодня отправили с работы делать прививку.

В последних заявлениях мэрия обещала нарастить мощность вакцинации: увеличить часы работы пунктов вакцинации и открыть дополнительные на базе детских поликлиник. Когда это произойдет, неизвестно.