Прививочный пункт для желающих получить вакцину от ковида открывается в ТЦ «Зеленопарк». Он будет работать только по субботам и воскресеньям с 10 до 20 часов в Музыкальной плазе.

В солнечногорской областной больнице сообщили, что предварительная запись не нужна, достаточно взять полис и паспорт. Людей, прикрепленных к московским поликлиникам, тоже примут. На месте нужно будет заполнить анкету, после чего пройти осмотр врача. Вакцинируют «Спутником V» (Гам-Ковид-Вак). Здесь так же можно будет записаться на вторую прививку, которую делают через 21 день.

Сейчас привиться может практически любой человек старше 18 лет. Вакцина противопоказана только беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями.

В Зеленограде записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник и по телефону: