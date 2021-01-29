В «Зеленопарке» по выходным можно будет сделать прививку от коронавируса 29.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Прививочный пункт для желающих получить вакцину от ковида открывается в ТЦ «Зеленопарк». Он будет работать только по субботам и воскресеньям с 10 до 20 часов в Музыкальной плазе.

В солнечногорской областной больнице сообщили, что предварительная запись не нужна, достаточно взять полис и паспорт. Людей, прикрепленных к московским поликлиникам, тоже примут. На месте нужно будет заполнить анкету, после чего пройти осмотр врача. Вакцинируют «Спутником V» (Гам-Ковид-Вак). Здесь так же можно будет записаться на вторую прививку, которую делают через 21 день.

Сейчас привиться может практически любой человек старше 18 лет. Вакцина противопоказана только беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями.

В Зеленограде записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник и по телефону:

  • Корпус 911 — 8-962-940-98-84
  • Корпус 1460 — 8-499-738-36-60
  • Корпус 2042 — 8-499-210-33-43

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Метки:
коронавирус, вакцина, Зеленопарк
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