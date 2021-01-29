Прививочный пункт для желающих получить вакцину от ковида открывается в ТЦ «Зеленопарк». Он будет работать только по субботам и воскресеньям с 10 до 20 часов в Музыкальной плазе.
В солнечногорской областной больнице сообщили, что предварительная запись не нужна, достаточно взять полис и паспорт. Людей, прикрепленных к московским поликлиникам, тоже примут. На месте нужно будет заполнить анкету, после чего пройти осмотр врача. Вакцинируют «Спутником V» (Гам-Ковид-Вак). Здесь так же можно будет записаться на вторую прививку, которую делают через 21 день.
Сейчас привиться может практически любой человек старше 18 лет. Вакцина противопоказана только беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями.
В Зеленограде записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник и по телефону:
- Корпус 911 — 8-962-940-98-84
- Корпус 1460 — 8-499-738-36-60
- Корпус 2042 — 8-499-210-33-43