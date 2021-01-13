Новые пункты вакцинации от ковида открылись в поликлиниках 9 и 14 микрорайонах. Раньше привиться можно было только в поликлинике 20-го микрорайона.

Записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник. Записаться можно и по телефону:

Корпус 911 — 8 962-940-98-84

Корпус 1460 — 8 499-738-36-60

Корпус 2042 — 8 499-210-33-43

В начале января количество свободных мест в единственном на тот момент пункте вакцинации сильно сократилось. Возможно, это было связано с обещанием разблокировать социальные карты тем, кто пройдет вакцинацию. Сейчас свободных мест достаточно.

Четверть читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, хотели бы вакцинироваться побыстрей. Но больше половины вообще не хотят делать прививку.