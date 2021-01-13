Новые пункты вакцинации от ковида открылись в поликлиниках 9 и 14 микрорайонах. Раньше привиться можно было только в поликлинике 20-го микрорайона.
Записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник. Записаться можно и по телефону:
- Корпус 911 — 8 962-940-98-84
- Корпус 1460 — 8 499-738-36-60
- Корпус 2042 — 8 499-210-33-43
В начале января количество свободных мест в единственном на тот момент пункте вакцинации сильно сократилось. Возможно, это было связано с обещанием разблокировать социальные карты тем, кто пройдет вакцинацию. Сейчас свободных мест достаточно.
Четверть читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, хотели бы вакцинироваться побыстрей. Но больше половины вообще не хотят делать прививку.
Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте старше 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Люди, которые записались на процедуру, не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до вакцинации. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Пройти вакцинацию не могут беременные и кормящие грудью женщины.
Формально для прохождения вакцинации потребуется документ, подтверждающий факт работы или занятости в одной разрешенных отраслей:
- медицина (государственная и частная)
- образование (государственная и частная)
- культура (государственная и частная)
- торговля и услуги
- промышленность
- транспорт
- энергетика
- ЖКХ
- общественное питание
- спорт
- органы охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и другие
- некоммерческие и религиозные организации
- городские социальные службы
- средства массовой информации
- центры госуслуг «Мои Документы»
- волонтеры
- строительный комплекс
- студенты вузов и колледжей старше 18 лет
- банковский и финансовый сектор
- органы власти и бюджетные учреждения федерального, регионального и муниципального уровней
- научных исследований и разработки
- информационные технологии, телекоммуникации и связь
- частные и некоммерческие организации по социальному обслуживанию населения
- управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью
- гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма
Подтверждающим документам может быть, например, справка с места работы. Жителям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями справка не требуется. Студентам необходимо предъявить студенческий билет. При этом очевидцы сообщают, что зачастую справка не требуется.
Вакцину в поликлиники привозят в пятидозовых ампулах. Вакцина хранится в специальных морозильных камерах при температуре от -18 до -40 градусов, размораживается препарат при комнатной температуре в течение 20-30 минут. В размороженном состоянии вакцина может храниться 2 часа, повторная заморозка невозможна.
При первом визите пациент заполняет анкету, проходит осмотр и вакцинируется. Затем приходит через 21 день, снова проходит осмотр и прививается повторно. Процедуры проходят в следующих кабинетах:
В поликлинике в корпусе 2042:
- Первый осмотр врача — кабинеты 240 и 244
- Первая прививка — 239
- Второй осмотр — 233, 236
- Вторая прививка — 237
В поликлинике в корпусе 1460:
- Первый осмотр врача — 208, 209
- Первая прививка — 212
- Второй осмотр — 210, 214
- Вторая прививка — 211
В поликлинике в корпусе 911:
- Первый осмотр врача — 320, 323
- Первая прививка — 322
- Второй осмотр — 318, 319
- Вторая прививка — 324