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Открылись еще два пункта вакцинации от ковида — в 9 и 14 микрорайонах 13.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Новые пункты вакцинации от ковида открылись в поликлиниках 9 и 14 микрорайонах. Раньше привиться можно было только в поликлинике 20-го микрорайона.

Записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник. Записаться можно и по телефону:

  • Корпус 911 — 8 962-940-98-84
  • Корпус 1460 — 8 499-738-36-60
  • Корпус 2042 — 8 499-210-33-43

В начале января количество свободных мест в единственном на тот момент пункте вакцинации сильно сократилось. Возможно, это было связано с обещанием разблокировать социальные карты тем, кто пройдет вакцинацию. Сейчас свободных мест достаточно.

Четверть читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, хотели бы вакцинироваться побыстрей. Но больше половины вообще не хотят делать прививку.

Как попасть на вакцинацию

Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте старше 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Люди, которые записались на процедуру, не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до вакцинации. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Пройти вакцинацию не могут беременные и кормящие грудью женщины.

Формально для прохождения вакцинации потребуется документ, подтверждающий факт работы или занятости в одной разрешенных отраслей:

  • медицина (государственная и частная)
  • образование (государственная и частная)
  • культура (государственная и частная)
  • торговля и услуги
  • промышленность
  • транспорт
  • энергетика
  • ЖКХ
  • общественное питание
  • спорт
  • органы охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и другие
  • некоммерческие и религиозные организации
  • городские социальные службы
  • средства массовой информации
  • центры госуслуг «Мои Документы»
  • волонтеры
  • строительный комплекс
  • студенты вузов и колледжей старше 18 лет
  • банковский и финансовый сектор
  • органы власти и бюджетные учреждения федерального, регионального и муниципального уровней
  • научных исследований и разработки
  • информационные технологии, телекоммуникации и связь
  • частные и некоммерческие организации по социальному обслуживанию населения
  • управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью
  • гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма

Подтверждающим документам может быть, например, справка с места работы. Жителям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями справка не требуется. Студентам необходимо предъявить студенческий билет. При этом очевидцы сообщают, что зачастую справка не требуется.

Вакцину в поликлиники привозят в пятидозовых ампулах. Вакцина хранится в специальных морозильных камерах при температуре от -18 до -40 градусов, размораживается препарат при комнатной температуре в течение 20-30 минут. В размороженном состоянии вакцина может храниться 2 часа, повторная заморозка невозможна.

При первом визите пациент заполняет анкету, проходит осмотр и вакцинируется. Затем приходит через 21 день, снова проходит осмотр и прививается повторно. Процедуры проходят в следующих кабинетах:

В поликлинике в корпусе 2042:

  • Первый осмотр врача — кабинеты 240 и 244
  • Первая прививка — 239
  • Второй осмотр — 233, 236
  • Вторая прививка — 237

В поликлинике в корпусе 1460:

  • Первый осмотр врача — 208, 209
  • Первая прививка — 212
  • Второй осмотр — 210, 214
  • Вторая прививка — 211

В поликлинике в корпусе 911:

  • Первый осмотр врача — 320, 323
  • Первая прививка — 322
  • Второй осмотр — 318, 319
  • Вторая прививка — 324

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Метки:
медицина, коронавирус, микрорайон 9, микрорайон 14, вакцина, Городская поликлиника № 201 (корпус 911), Городская поликлиника № 201 с льготной аптекой (корпус 1460)
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