Чем больше категорий москвичей получают возможность вакцинироваться от ковида, тем меньше остаётся свободных мест для записи. Резкое уменьшение возможности получить вакцину произошло в конце декабря после разрешения вакцинироваться людям старше 60 лет.
Если в 20-х числах декабря ещё можно было записаться на текущий день, то на момент публикации в Зеленограде осталось лишь девять свободных мест на 18 января, то есть прививки надо ждать две недели. Судя по динамике исчезновения свободных мест, завтра уже и этого не будет.
С сегодняшнего дня, 4 января, открыта запись на вакцинацию для очередных категорий: работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. Однако он могут просто не найти возможность привиться в ближайшее время.
В мэрии изначально обозначили, что список категорий для записи на прививку будет расширяться по мере поступления вакцины, в итоге вакцинация должна стать доступна всем жителям столицы. Отсутствия свободных мест сейчас может говорить как о малом количестве вакцины, так и о нехватке мощностей для вакцинирования.
Возможно, ажиотаж связан в том числе с решением мэрии разблокировать социальные карты тем, кто привьется от ковида. Карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго комплекта вакцины. Эта возможность будет доступна только людям старше 18 лет: для детей и подростков использования вакцины еще не разрешили.
В Москве записаться на вакцинацию против коронавируса можно на порталах mos.ru и emias. info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.инфо», в информационных киосках городских поликлиник. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 8 до 20 часов. В Зеленограде прививку делают в поликлинике в 20 микрорайоне.
Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте старше 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Люди, которые записались на процедуру, не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до вакцинации. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Пройти вакцинацию не могут беременные и кормящие грудью женщины.
Вакцину в поликлиники привозят в пятидозовых ампулах. Вакцина хранится в специальных морозильных камерах при температуре от -18 до -40 градусов, размораживается препарат при комнатной температуре в течение 20-30 минут. В размороженном состоянии вакцина может храниться 2 часа, повторная заморозка невозможна.
Ранее доступ к вакцинации открыли для работников здравоохранения, образования, культуры, торговли и общественного питания, соцобеспечения, промышленности, транспорта, СМИ, ЖКХ, спортсменов, НКО, сотрудников религиозных организаций и органов правопорядка.