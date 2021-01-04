С сегодняшнего дня, 4 января, открыта запись на вакцинацию для очередных категорий: работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. Однако он могут просто не найти возможность привиться в ближайшее время.

В мэрии изначально обозначили, что список категорий для записи на прививку будет расширяться по мере поступления вакцины, в итоге вакцинация должна стать доступна всем жителям столицы. Отсутствия свободных мест сейчас может говорить как о малом количестве вакцины, так и о нехватке мощностей для вакцинирования.

Возможно, ажиотаж связан в том числе с решением мэрии разблокировать социальные карты тем, кто привьется от ковида. Карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго комплекта вакцины. Эта возможность будет доступна только людям старше 18 лет: для детей и подростков использования вакцины еще не разрешили.