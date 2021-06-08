«Пятёрочка» в корпусе 2002 шесть лет работает без подключения к центральному водопроводу и канализации. Воду брали из скважины, а выливали в выгребную яму. За это «Пятерочку» дважды закрывали, а сейчас в процессе третье судебное разбирательство. Магазин пока благополучно работает и востребован местными жителями. Кто выдал разрешение на открытие магазина без подключения к сетям, пока неизвестно. Но зато в префектуре прокомментировали ситуацию в общем.

«Они там авантюристы, конечно, их закрывают — они открываются, — сказал на радио „Зеленоград сегодня“ курирующий торговлю зампрефекта Дмитрий Лавров. — Сейчас ждут очередного суда. По моей информации, они не устранили замечания. Там нужны серьезные капитальные вложения».

Тем не менее, жители хотят, чтобы в этом месте работал продуктовый магазин. «Жителям до всех этих технических формальностей всё равно, им надо прийти и купить. Но существуют нормативы, а нарушения существенные», отметил Лавров.