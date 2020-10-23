В 20-м микрорайоне работали две «Пятерочки», но одну закрыли несколько месяцев назад. В соседних микрорайонах работает по несколько сетевых магазинов. Например, в 15-м — две «Пятерочки», «Перекресток» и «Верный». Жители 20-го недовольны и просят открыть еще один бюджетный магазин.
Об этом в префектуру пишет жительница 20-го микрорайона Елена: «В нашем очень красивом районе были две „Пятёрочки“, из них одну закрыли, а вторая в корпусе 2020 с очень маленьким ассортиментом. Приходиться бегать в другие районы, так как прилавки и витрины в этом магазине вечно пустые». Она просит «посодействовать в открытии ещё одного магазина». Но с этим есть проблемы.
Еще в январе решением суда «Пятерочку» в этом здании закрыли на три месяца за грубые санитарные нарушения: в магазине не было центрального водоснабжения и канализации, воду для всех нужд — в том числе для пекарни — брали из скважины, а выливали в выгребную яму. Потом магазин открылся, но ненадолго — Роспотребнадзор снова пришел с проверкой и обнаружил, что вопрос с подключением к центральному водоснабжению и канализации так и не решен. В мае «Пятерочку» снова закрыли на три месяца, и по истечении этого срока она не открылась.
Закрылся магазин, видимо, не навсегда. «Работа „Пятерочки“ будет возобновлена после подключения к центральному водоснабжению и
канализации», ответили в октябре в префектуре на вопрос жительницы о судьбе этого магазина.
Здание торгового центра — корпус 2002 — построили возле зеленоградского районного суда в 2014 году. Строил ЗАО «Икс 5 Недвижимость», выигравший торги (выставлялся земельный участок под строительство торгового центра). В апреле 2014-го Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство, в ноябре — на ввод здания в эксплуатацию. И всё это без нормального водопровода и канализации. Хотя в конце того же года «Мосводоканал» выделил 520 тысяч рублей на подключение «Пятерочки» в корпусе 2002 централизованной системе водоотведения, нашел подрядчика, но чем это закончилось, неизвестно.
Сетевые магазины могут работать как в отдельных зданиях, так и на первых этажах жилых домов или в пристройках к ним, — но в этом случае жители часто жалуются на шум и запахи.
Кроме того, у крупных торговых сетей есть определенные требования к площади магазина. В 2019—2020 годах городская администрация выставляла на торги по аренде небольшие помещения в жилых домах 20-го микрорайона, площадь самого большого — 253 квадратных метра, что подойдет только для маленького продуктового — сетевики туда не пойдут.