Почему закрыли и до сих пор не открыли «Пятерочку» в корпусе 2002

Еще в январе решением суда «Пятерочку» в этом здании закрыли на три месяца за грубые санитарные нарушения: в магазине не было центрального водоснабжения и канализации, воду для всех нужд — в том числе для пекарни — брали из скважины, а выливали в выгребную яму. Потом магазин открылся, но ненадолго — Роспотребнадзор снова пришел с проверкой и обнаружил, что вопрос с подключением к центральному водоснабжению и канализации так и не решен. В мае «Пятерочку» снова закрыли на три месяца, и по истечении этого срока она не открылась.

Закрылся магазин, видимо, не навсегда. «Работа „Пятерочки“ будет возобновлена после подключения к центральному водоснабжению и

канализации», ответили в октябре в префектуре на вопрос жительницы о судьбе этого магазина.

Здание торгового центра — корпус 2002 — построили возле зеленоградского районного суда в 2014 году. Строил ЗАО «Икс 5 Недвижимость», выигравший торги (выставлялся земельный участок под строительство торгового центра). В апреле 2014-го Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство, в ноябре — на ввод здания в эксплуатацию. И всё это без нормального водопровода и канализации. Хотя в конце того же года «Мосводоканал» выделил 520 тысяч рублей на подключение «Пятерочки» в корпусе 2002 централизованной системе водоотведения, нашел подрядчика, но чем это закончилось, неизвестно.