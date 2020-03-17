«Пятерочка» в Крюково вновь открылась без подключения к городскому водопроводу и канализации. Как её открывали и за что закрывали — подробности 17.03.2020 ZELENOGRAD.RU

«Пятерочка» в корпусе 2002 пять лет работала без центрального водоснабжения и канализации, воду для всех нужд брали из скважины, а выливали в выгребную яму. За это магазин закрыли на три месяца суток, но он открылся досрочно и в том же виде. Только воду теперь привозят. Рассказываем, как так получилось.

В конце прошлого года Роспотребнадзор нашел скважину в 14 метрах от магазина, возле парковки и подал иск в суд. Водой из скважины пользовались в магазине для хозяйственно-бытовых нужд, а также для пекарни. Скважина была сделана так, что вода из нее могла быть грязной. Рядом со скважиной нашли выгребную яму «со следами перелива для приема канализационных стоков из здания магазина». Документов на скважину «Пятерочка» суду не предоставила.

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В декабре зеленоградский районный суд постановил закрыть магазин для устранения нарушений на 90 суток (верхний предел наказания по административной статье 6.3), «Пятерочка» в лице ООО «Агроторг» обжаловала это решение, но в Мосгорсуде оставил его в силе. Магазин закрыли и опечатали в конце января. Но уже 10 марта он открылся. Что же изменилось за это время?

«Ведется работа по подключению к городскому водоканалу, подготовлена геодезическая подоснова и подана заявка на выдачу технических условий. Для хозяйственных и производственных нужд используется привозная вода», лаконично прокомментировали «Зеленоград.ру» досрочное открытие магазина и устранение нарушений в компании X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток»). То есть, скважиной больше не пользуются, но фактически магазин работает без подключения к водопроводу и водоотведению.

Канализации, по всей видимости, тоже пока нет. На каком основании магазин снова открылся, в X5 не уточнили.

Корпус 2002 — нежилое здание — построили возле городского суда в 2014 году. Строил инвестор, ЗАО «Икс 5 Недвижимость». В зеленоградской префектуре сказали, что не участвовали в «итоговой проверке готовности здания» — это не предусмотрено, если здание строит инвестор, а не город. Ввести здание в эксплуатацию разрешил Мосгосстройнадзор. В числе документов, на основании которых даётся такое разрешение, должен быть «акт о соответствии объекта техническим условиям в части обеспечения водоснабжением, канализацией, водостоком».

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Метки:
магазины, микрорайон 20, роспотребнадзор
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