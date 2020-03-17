В декабре зеленоградский районный суд постановил закрыть магазин для устранения нарушений на 90 суток (верхний предел наказания по административной статье 6.3), «Пятерочка» в лице ООО «Агроторг» обжаловала это решение, но в Мосгорсуде оставил его в силе. Магазин закрыли и опечатали в конце января. Но уже 10 марта он открылся. Что же изменилось за это время?

«Ведется работа по подключению к городскому водоканалу, подготовлена геодезическая подоснова и подана заявка на выдачу технических условий. Для хозяйственных и производственных нужд используется привозная вода», лаконично прокомментировали «Зеленоград.ру» досрочное открытие магазина и устранение нарушений в компании X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток»). То есть, скважиной больше не пользуются, но фактически магазин работает без подключения к водопроводу и водоотведению.