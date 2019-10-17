«Выдавливают зеленоградских». Конфликты и угрозы в магазине

Марину всячески «уходили» из магазина и даже грозили уголовным делам. Она рассказала, что произошло.

«В июле в магазин приехал сотрудник службы безопасности, вызывал её и сказал странную фразу «Нужно валить директора (магазина). От тебя нужен компромат». Я ответила, что у меня есть компромат только на меня — просроченная на неделю медицинская книжка. «Эсбэшник» продолжал настаивать — «Ну, а может быть, мёртвые души? Может, палеты перемещали из одного магазина в другой?». Я ответила однозначно: «Нет». «Ну ладно, мы тогда сами нароем».

Через два дня поступает звонок от него же — приглашает на некий разговор. И предъявляет обвинение — будто я продала неким людям просроченный товар, и это якобы зафиксировала камера. Я действительно вывожу на тележке к мусорным ящикам списанный товар, это входит в мои обязанности. Дело в том, что возле магазина дежурят пенсионеры и бомжи, они ждут эту просрочку. Мы обязаны выбросить этот товар. Когда вывозишь тележку, они бегут навстречу. Всё это я напомнила, но он продолжал обвинять меня в каком-то сговоре и продаже товара, а потом заявил, что я должна ему заплатить. Я отреагировала полным недоумением.



Я пожаловалась начальнику операционного отдела на эту ситуацию, тот заверил, что можно работать спокойно и ничего не бояться. Но что касается директора — «да, есть планы её поменять». Сама директор магазина вскоре написала заявление об уходе — по её словам, под давлением. Ей пригрозили «устроить большую просрочку». В магазин приходит новый директор, молодая женщина из Рязани, до того работавшая в «Пятерочке» в 15 микрорайоне. Отношения в коллективе быстро обострились. В подсобке произошла драка — после эмоционального разговора продавца с новым директором та позвала знакомого из другой «Пятерочки», и тот сильно ударил парня. Директор магазина заявила: «Я вообще здесь буду всех менять».



Вскоре меня вызывают на новый разговор. На этот раз в кухне магазина сидят «эсбэшник» и супервайзер. Супервайзер говорит: «По результатам служебного расследования на вас заведено уголовное дело». «Заведено уголовное дело», понимаете? Как будто он полицейский. Как делается служебное расследование? Выпускается приказ по предприятию, сотрудника должны с ним ознакомить в течение трех дней, он имеет право написать, что не согласен. В общем, я встала и ушла. Тем более, тон был совершенно хамский, и чтобы уйти, пришлось физически отстранить этого человека.

В итоге я попала в кардиологическое отделение больницы. А когда 1 августа вышла на работу, директор сказала, что я снята с должности. Тем не менее, пыталась заставить работать на кассе. А на следующий день, когда я возвращалась домой из поликлиники, ко мне подошли возле подъезда двое полицейских. Один из них — участковый в 16 микрорайоне. «На вас написано заявление по 160-й статье (статья 160 УК — „Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества“) вы должны дать нам объяснение. Пройдемте к вам домой». Я отказываюсь и говорю, что в принципе не понимаю, что происходит. Пообещала приехать к ним в отделение через час, чтобы как-то прийти в себя. Хорошие знакомые дали телефон адвоката. Та сказала никуда не ездить, никого не пускать домой, а если у полиции будут какие-то вопросы — сразу давать её телефон. Что интересно: никто из полиции так и не позвонил, не появился, никаких повесток не приходило".

Зачем всё это проделывали с замдиректора конкретные сотрудники, можно только предполагать. По мнение кассира, это сговор. Как-то в обеденный перерыв она услышала разговор упомянутого супервайзера с неизвестным: «По той же схеме отожмем 14-й район, еще два магазина будут наши». Директора нескольких магазинов в «новом» городе, упомянутый сотрудник службы безопасности и супервайзер хорошо знакомы друг с другом, и все приехали из Рязани.

Формально замдиректора формально уволить было не за что, но обстановку в магазине создали такую, чтобы ушла сама. Вместе с другим замдиректора магазина она побывала на приеме у директора кластера, рассказала о ситуации. После чего вышла на работу 20 августа. Директор приказала работать на кассе и не выпускала даже на 15-минутный перерыв, устраивая публичные разборки. В итоге заместителю вызывают «скорую» — давление 240. Даже в этой ситуации продолжается прессинг. Оценив обстановку, опытный фельдшер выставляет директора из подсобки со словами: «Пошла вон». В итоге замдиректора уволилась и сейчас работает в другом магазине.